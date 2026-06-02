Избавился от ненужных вещей и нарвался на штраф: что он нарушил
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Не все можно выбрасывать в бак
Выбросить мусор в обычный контейнер кажется мелочью, которую ежедневно совершают тысячи людей. Но не все знают, что за неправильное размещение отходов в контейнерах можно получить штраф и столкнуться с более серьезными последствиями.
Как написали в Краснокутском поселковом совете, за нарушение правил обращения с отходами граждане могут получить штраф от 340 до 1360 гривен. Для должностных лиц и предпринимателей сумма больше — до 1 700 гривен.
В случаях, когда мусор привел к серьезному загрязнению окружающей среды, может наступать даже уголовная ответственность.
Что нельзя выбрасывать в обычные баки
К запрещенным отходам относятся:
- строительный мусор (кирпич, бетон, плитка, штукатурка)
- опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, лампы, краски, лекарства)
- крупногабаритные принадлежности (мебель, матрасы, бытовая техника)
- растительные отходы (ветки, листья)
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из рыбаков могут оштрафовать с 1 июня и почему.