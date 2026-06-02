Избавился от ненужных вещей и нарвался на штраф: что он нарушил

Марина Бондаренко
Один пакет мусора может стоить дорого
Не все можно выбрасывать в бак

Выбросить мусор в обычный контейнер кажется мелочью, которую ежедневно совершают тысячи людей. Но не все знают, что за неправильное размещение отходов в контейнерах можно получить штраф и столкнуться с более серьезными последствиями.

Как написали в Краснокутском поселковом совете, за нарушение правил обращения с отходами граждане могут получить штраф от 340 до 1360 гривен. Для должностных лиц и предпринимателей сумма больше — до 1 700 гривен.

В случаях, когда мусор привел к серьезному загрязнению окружающей среды, может наступать даже уголовная ответственность.

Что нельзя выбрасывать в обычные баки

К запрещенным отходам относятся:

  • строительный мусор (кирпич, бетон, плитка, штукатурка)
  • опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, лампы, краски, лекарства)
  • крупногабаритные принадлежности (мебель, матрасы, бытовая техника)
  • растительные отходы (ветки, листья)

