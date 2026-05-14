"Она добиралась своим ходом?" Украинку поразила заоблачная цена на скумбрию (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы отреагировали на скандал
Цены на продукты в Украине снова активно обсуждают в соцсетях. В этот раз пользователей удивила стоимость обычной маринованной скумбрии в супермаркете.
Украинка в соцсети "Threads" показала покупку в супермаркете "Novus". Девушка приобрела четыре кусочка скумбрии "по-домашнему" общим весом 528 граммов и заплатила за них 305,71 гривны. Именно эта сумма больше удивила покупательницу.
Посмотреть в Threads
Как отмечено на этикетке, стоимость килограмма такой рыбы составляет 579 гривен. Свое сообщение она шутливо подписала: "Ощущение, будто этих 4 кусочка скумбрии добирались самостоятельно до меня своим ходом".
В комментариях пользователи пишут, что шокированы такими ценами на обычную маринованную рыбу.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине еще до полноценного старта пляжного сезона начали активно обсуждать цены на отдых в Затоке. Пансионат "Смайл" опубликовал видео, на котором показал актуальные цены на проживание. В комментариях многие пользователи назвали стоимость отдыха в Одесской области слишком высокой.