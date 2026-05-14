"Она добиралась своим ходом?" Украинку поразила заоблачная цена на скумбрию (фото)

Украинцы отреагировали на скандал

Цены на продукты в Украине снова активно обсуждают в соцсетях. В этот раз пользователей удивила стоимость обычной маринованной скумбрии в супермаркете.

Украинка в соцсети "Threads" показала покупку в супермаркете "Novus". Девушка приобрела четыре кусочка скумбрии "по-домашнему" общим весом 528 граммов и заплатила за них 305,71 гривны. Именно эта сумма больше удивила покупательницу.

Как отмечено на этикетке, стоимость килограмма такой рыбы составляет 579 гривен. Свое сообщение она шутливо подписала: "Ощущение, будто этих 4 кусочка скумбрии добирались самостоятельно до меня своим ходом".

В комментариях пользователи пишут, что шокированы такими ценами на обычную маринованную рыбу.

Что написали в комментариях про дорогую скумбрию.

