"За что такие деньги?" Украинцы ссорятся из-за цен на отдых в Одесской области (видео)

Самая большая стоимость в июле и августе

В Украине не успел на полную стартовать пляжный сезон, а люди в сети уже ссорятся из-за того, что некоторые курорты очень дорогие. При этом речь идет не об Одессе, а о Затоке.

Пансионат "Смайл" в поселке Одесской области опубликовал видео с ценами. В комментариях многие пользователи назвали их заоблачными.

В Затоке за одного человека за сутки на первой линии от моря нужно заплатить:

двухместный номер — 500 грн;

трехместный — 400 грн;

четырехместный — 350 грн.

Отдых в Затоке

Стоимость указана за июнь, в июле и августе цена будет дороже. К примеру, в июле стоимость номера на двоих на сутки будет составлять 2200 грн, то есть по 1100 за человека.

Цены на номера в Затоке, 2026

Затока

Затока на карте

В комментариях пользователи писали, что такие цены для Затоки очень дорого. Ведь учитывая постоянные обстрелы, отдых может пройти в неспокойной обстановке. Однако были и те, кто назвал предложенную стоимость вполне адекватной, ведь гостиница находится на первой линии. Люди писали:

Дорого? Вы в Буковель не ездили, в наших краях на отдых еще божеские цены.

Цены я в шоке…. Мало того, что туда пока доедешь уже ничего не хочется, два магазина до 17:00 работают, скука ужасная. Но там правда красиво и если бы все работало, то супер. Но я не зная первый раз поехала и последний. Очень далеко.

Это очень дешево для первой линии на море, учтите, что вы будете жить в хорошем отеле. Интересно узнать, где люди бывают, если для них это дорого.

Это дох@я, в том году были в Каролино Бугаз, так такие взрывы слышали из Затоки, за что такие деньги?

Блин. А говорили Павлоград — дорого… Где дешевый отдых в Одессе?

