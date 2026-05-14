"Вона добиралась своїм ходом?" Українку вразила захмарна ціна на скумбрію (фото)

Українці відреагували на скандал

Ціни на продукти в Україні знову активно обговорюють у соцмережах. Цього разу користувачів здивувала вартість звичайної маринованої скумбрії у супермаркеті.

Українка у соцмережі "Threads" показала покупку у супермаркеті "Novus". Дівчина придбала чотири шматочки скумбрії "по-домашньому" загальною вагою 528 грамів і заплатила за них 305,71 гривні. Саме ця сума найбільше здивувала покупчиню.

Як вказано на етикетці, вартість кілограма такої риби становить 579 гривень. Свій допис вона жартівливо підписала: "Відчуття, ніби цих 4 шматочки скумбрії добиралися самостійно до мене своїм ходом".

У коментарях користувачі пишуть, що шоковані такими цінами на звичайну мариновану рибу.

Що написали у коментарях про дорогу скумбрію.

