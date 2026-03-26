"Это корпоратив нефтяников?": появляются цены на выпускной 2026, прайс-лист киевской школы удивляет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Общая стоимость для одного ученика превышает 10 тысяч гривен
Украинские старшеклассники уже начинают готовиться к выпускному. В некоторых школах уже появляются прайс-листы с расценками, которые удивляют родственников школьников и не только.
Ценами на 2026 год в одной из киевских школ поделилась пользовательница соцсети Threads. Так, согласно её информации, стоимость праздника для одного ученика в ее случае вышла в районе 12-14 тысяч гривен.
Общая стоимость выпускного:
- Цветы на последний звонок (всем учителям, завучу и директору);
- Цветы на вручение аттестата (директору, завучу и классным руководителям);
- Подарок директору (10 тысяч грн);
- Подарок 4-м завучам (по 5 тысяч + конверты);
- Елка от параллели;
- Меню в ресторане (3500 с ребенка + 10% за обслуживание);
- Ведущий (30 тысяч грн);
- Саксофонист (600 долларов ~26 тысяч грн);
- Пародист Дзидзьо (500 долларов ~22 тысячи грн);
- Фотозона (11-15 тысяч грн);
- Приглашения;
- Ленты выпускника.
Такие цены удивили автора поста, которые она назвала "ту мач".
"Моя младшая сестренка в этом году выпускается, и я безгранично рада за нее… но уважаемые… Откуда такие цены? Мама реально в шоке, потому что это все из ее кошелька нужно вытрусить. Больше всего меня с мамой вынес пункт "пародист Дзидзьо". Серьезно? Это точно выпускной, а не корпоратив какой-нибудь нефтепром компании?", — пишет девушка.
Большинство комментаторов также выразили свое удивление расценками и некоторыми пунктами в прайс-листе.
