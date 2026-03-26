"Это корпоратив нефтяников?": появляются цены на выпускной 2026, прайс-лист киевской школы удивляет

Общая стоимость для одного ученика превышает 10 тысяч гривен

Украинские старшеклассники уже начинают готовиться к выпускному. В некоторых школах уже появляются прайс-листы с расценками, которые удивляют родственников школьников и не только.

Ценами на 2026 год в одной из киевских школ поделилась пользовательница соцсети Threads. Так, согласно её информации, стоимость праздника для одного ученика в ее случае вышла в районе 12-14 тысяч гривен.

Общая стоимость выпускного:

Цветы на последний звонок (всем учителям, завучу и директору);

Цветы на вручение аттестата (директору, завучу и классным руководителям);

Подарок директору (10 тысяч грн);

Подарок 4-м завучам (по 5 тысяч + конверты);

Елка от параллели;

Меню в ресторане (3500 с ребенка + 10% за обслуживание);

Ведущий (30 тысяч грн);

Саксофонист (600 долларов ~26 тысяч грн);

Пародист Дзидзьо (500 долларов ~22 тысячи грн);

Фотозона (11-15 тысяч грн);

Приглашения;

Ленты выпускника.

Такие цены удивили автора поста, которые она назвала "ту мач".

"Моя младшая сестренка в этом году выпускается, и я безгранично рада за нее… но уважаемые… Откуда такие цены? Мама реально в шоке, потому что это все из ее кошелька нужно вытрусить. Больше всего меня с мамой вынес пункт "пародист Дзидзьо". Серьезно? Это точно выпускной, а не корпоратив какой-нибудь нефтепром компании?", — пишет девушка.

Цены на выпускной 2026

Большинство комментаторов также выразили свое удивление расценками и некоторыми пунктами в прайс-листе.

Комментарии в сети

