"У вас все нормально?": клиент "Сильпо" купила сыр и обомлела, ответ супермаркета удивил ее еще больше

Инцидент разрешился, но вызвал у покупательницы удивление

Клиент сети супермаркетов "Сильпо" пожаловалась на неоднозначную ситуацию в магазине. Она приобрела упаковку мягкого сыра, которая оказалась вскрыта, но ответ магазина ее удивил.

Об этом девушка рассказала в социальной сети Threads. Автор поста утверждает, что приобрела килограммовую упаковку мягкого сыра, но придя домой заметила, что половина продукта внутри отсутствует. Свое удивление и претензии она озвучила горячей линии супермаркета.

"Спрашивают, как они могут решить проблему. Я отвечаю: во-первых, верните мне деньги, во-вторых, я жду извинений, в третьих, я в шоке и это ненормально", — рассказывает девушка.

Однако ответ супермаркета, со слов девушки, удивил ее еще больше. Как утверждает покупательница, данный сыр, несмотря на то, что он в упаковке, якобы продается на развес.

"Мол, они продают сыр на вес, и мне нужно было внимательнее посмотреть в чек: там не килограмм, а 750 граммов. Просто я не заметила, а теперь предъявляю. То есть вы берете заводскую упаковку, нарушаете ее цельность, насыпаете оттуда часть сыра, а остальное продаете в той же банке как "на вес"? Сильпо, у вас все нормально?", — заявила она.

При этом автор поста отмечает, что в конечном итоге ситуация разрешилась.

"Закончилось тем, что передо мной везде зубы извинились и сказали: приносите сыр обратно в магазин, мы вернем вам деньги. Не удивляйтесь, если сегодня или завтра вам продадут сыр, который уже был у меня дома", — добавила девушка.

