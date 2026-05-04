Один фактор в детстве: почему поколение 60-70-х может лучше справляться со стрессом

Марина Бондаренко
Воспитание детей влияет на их поведение во взрослом возрасте.

Почему чрезмерная забота влияет на то, как люди управляют своими эмоциями

Психологические исследования показывают, что люди, выросшие в 1960-1970-х годах, часто демонстрируют более высокую эмоциональную стойкость не из-за лучших условий воспитания, а наоборот — из-за большей самостоятельности в детстве.

По данным экспертов в "okdiario", в тот период дети гораздо больше времени проводили без присмотра взрослых: сами гуляли на улице, возвращались домой поздно, самостоятельно организовывали досуг, и разрешали конфликты со сверстниками. Основным правилом для родителей было только одно – чтобы ребенок вовремя вернулся домой.

Такой уровень автономии, по словам психологов, заставлял детей рано учиться саморегуляции: контролировать эмоции, адаптироваться к трудностям и находить решение без посторонней помощи. Это формировало навыки, которые сегодня часто относятся к признакам "сильной личности".

Как самостоятельность в детстве повлияла на характер детей 60–70-х годов
Дети 60-70-х годов воспитывались по-другому. Фото: facebook

Современные исследования, обобщающие десятки научных работ, указывают на другую тенденцию. Чрезмерная родительская опека, характерная для современного воспитания, может быть связана с более высокими уровнями тревожности и эмоциональных трудностей во взрослой жизни. Хотя прямая причинная связь не доказана, эксперты отмечают, что постоянное вмешательство взрослых уменьшает количество ситуаций, в которых ребенок учится справляться самостоятельно.

Отдельно исследователи отмечают роль свободной игры. Именно она – без постоянного контроля – способствует развитию самоконтроля, адаптивности и навыков разрешения конфликтов. В прошлых десятилетиях такие условия были нормой, в то время как сегодня дети чаще находятся под наблюдением взрослых.

Почему нельзя слишком строго контролировать своих детей
Мать контролирует своего сына. Фото: сгенерированное ИИ

В то же время эксперты подчеркивают, что идеализировать прошлое не стоит: отсутствие должной заботы также имеет негативные последствия. Оптимальным считается баланс между безопасностью ребенка и возможностью самостоятельно приобретать опыт.

#Воспитание #Психология #Поведение