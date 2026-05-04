Один фактор в детстве: почему поколение 60-70-х может лучше справляться со стрессом

Почему чрезмерная забота влияет на то, как люди управляют своими эмоциями

Психологические исследования показывают, что люди, выросшие в 1960-1970-х годах, часто демонстрируют более высокую эмоциональную стойкость не из-за лучших условий воспитания, а наоборот — из-за большей самостоятельности в детстве.

По данным экспертов в "okdiario", в тот период дети гораздо больше времени проводили без присмотра взрослых: сами гуляли на улице, возвращались домой поздно, самостоятельно организовывали досуг, и разрешали конфликты со сверстниками. Основным правилом для родителей было только одно – чтобы ребенок вовремя вернулся домой.

Такой уровень автономии, по словам психологов, заставлял детей рано учиться саморегуляции: контролировать эмоции, адаптироваться к трудностям и находить решение без посторонней помощи. Это формировало навыки, которые сегодня часто относятся к признакам "сильной личности".

Современные исследования, обобщающие десятки научных работ, указывают на другую тенденцию. Чрезмерная родительская опека, характерная для современного воспитания, может быть связана с более высокими уровнями тревожности и эмоциональных трудностей во взрослой жизни. Хотя прямая причинная связь не доказана, эксперты отмечают, что постоянное вмешательство взрослых уменьшает количество ситуаций, в которых ребенок учится справляться самостоятельно.

Отдельно исследователи отмечают роль свободной игры. Именно она – без постоянного контроля – способствует развитию самоконтроля, адаптивности и навыков разрешения конфликтов. В прошлых десятилетиях такие условия были нормой, в то время как сегодня дети чаще находятся под наблюдением взрослых.

В то же время эксперты подчеркивают, что идеализировать прошлое не стоит: отсутствие должной заботы также имеет негативные последствия. Оптимальным считается баланс между безопасностью ребенка и возможностью самостоятельно приобретать опыт.

