Почему выход на пенсию для 60-летних может оказаться сложнее, чем кажется

Марина Бондаренко
Об этом редко кому говорят Новость обновлена 05 мая 2026, 10:46
Почему обычное утро на пенсии уже может не ощущаться как раньше

Одиночество, которое люди часто испытывают после выхода на пенсию, может быть связано не только с отсутствием рабочего коллектива или привычного графика, но и с более глубоким процессом — постепенным осознанием того, что работа в течение десятилетий определяла их идентичность.

Об этом говорится в психологических наблюдениях и исследованиях, на которые ссылаются Лю Пинг Чен с кафедры психиатрии университета Ульсана и психолог Марк Треверс, передает "VegOut".

Специалисты объясняют: в течение примерно сорока лет человек ежедневно играет четкую социальную роль — руководитель, учитель, бухгалтер или другая профессия, которая не только обеспечивает доход, но и формирует ответ на вопрос "кто я". Когда эта роль внезапно исчезает, вместе с ней может исчезать и чувство определенности и опоры.

Почему на пенсии становится одиноко
Одинокий пенсионер. Фото: сгенерированное ИИ

Лю Пинг Чен отмечает, что выход на пенсию может приводить к снижению самооценки из-за потери источников социального признания, которые ранее давала работа. Марк Треверс подчеркивает, что для многих пенсия воспринимается не как новый этап, а как резкая потеря роли, которая определяла смысл повседневной жизни.

В исследованиях отмечается, что люди часто не осознают, насколько сильно их профессиональная деятельность была связана с социальными контактами, статусом и ежедневной структурой жизни. Именно поэтому после завершения карьеры возникает неожиданное чувство пустоты даже у тех, кто готов к этому финансово.

Психологи подчеркивают, что такое одиночество отличается от обычного: это не только нехватка общения, а скорее встреча с собой без профессиональной роли, которая долгие годы определяла личность.

