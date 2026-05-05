Почему выход на пенсию для 60-летних может оказаться сложнее, чем кажется

Почему обычное утро на пенсии уже может не ощущаться как раньше

Одиночество, которое люди часто испытывают после выхода на пенсию, может быть связано не только с отсутствием рабочего коллектива или привычного графика, но и с более глубоким процессом — постепенным осознанием того, что работа в течение десятилетий определяла их идентичность.

Об этом говорится в психологических наблюдениях и исследованиях, на которые ссылаются Лю Пинг Чен с кафедры психиатрии университета Ульсана и психолог Марк Треверс, передает "VegOut".

Специалисты объясняют: в течение примерно сорока лет человек ежедневно играет четкую социальную роль — руководитель, учитель, бухгалтер или другая профессия, которая не только обеспечивает доход, но и формирует ответ на вопрос "кто я". Когда эта роль внезапно исчезает, вместе с ней может исчезать и чувство определенности и опоры.

Одинокий пенсионер. Фото: сгенерированное ИИ

Лю Пинг Чен отмечает, что выход на пенсию может приводить к снижению самооценки из-за потери источников социального признания, которые ранее давала работа. Марк Треверс подчеркивает, что для многих пенсия воспринимается не как новый этап, а как резкая потеря роли, которая определяла смысл повседневной жизни.

В исследованиях отмечается, что люди часто не осознают, насколько сильно их профессиональная деятельность была связана с социальными контактами, статусом и ежедневной структурой жизни. Именно поэтому после завершения карьеры возникает неожиданное чувство пустоты даже у тех, кто готов к этому финансово.

Психологи подчеркивают, что такое одиночество отличается от обычного: это не только нехватка общения, а скорее встреча с собой без профессиональной роли, которая долгие годы определяла личность.

