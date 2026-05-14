Гороскоп на 15 мая по картам Таро: Скорпионам - перемены, Рыбам - ответы на важные вопросы

Этот день может принести неожиданные подсказки судьбы, важные разговоры и внутренние озарения. Карты советуют внимательнее относиться к своим эмоциям и не игнорировать знаки, которые посылает жизнь. "Телеграф" раскрывает ваш прогноз на 15 мая.

Овен (21 марта — 19 апреля) — Колесница

Овнов ждёт день движения и побед. Карта Колесницы говорит о том, что вы сможете преодолеть препятствия и добиться желаемого, если будете действовать уверенно. Хорошее время для решительных шагов и новых начинаний.

Телец (20 апреля — 20 мая) — Императрица

Тельцам день принесёт гармонию и ощущение стабильности. Карта Императрицы обещает уют, приятные встречи и хорошие новости, связанные с домом или финансами. Важно позволить себе немного отдыха и заботы о себе.

Близнецы (21 мая — 20 июня) — Маг

Для Близнецов 15 мая станет днём возможностей. Маг указывает на сильную энергию, харизму и способность влиять на ситуацию. Всё будет зависеть от вашей инициативы и умения быстро принимать решения.

Рак (21 июня — 22 июля) — Луна

Ракам стоит быть осторожнее с эмоциями и не доверять слухам. Луна говорит о скрытых деталях и внутренней тревоге. Лучше не торопиться с выводами и прислушиваться к интуиции.

Лев (23 июля — 22 августа) — Солнце

Львов ждёт яркий и удачный день. Карта Солнца приносит радость, успех и позитивные перемены. Возможно приятное событие, которое поднимет настроение и вдохновит на новые цели.

Дева (23 августа — 22 сентября) — Отшельник

Девам стоит замедлиться и уделить время размышлениям. Отшельник советует не распыляться на лишние разговоры и сосредоточиться на своих настоящих желаниях. День подойдёт для спокойной работы и самоанализа.

Весы (23 сентября — 22 октября) — Влюблённые

Весам предстоит сделать важный выбор. Карта Влюблённых связана не только с чувствами, но и с решениями, которые повлияют на будущее. Будьте честны с собой и не позволяйте сомнениям управлять вами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Башня

Скорпионам день может принести неожиданные перемены. Башня разрушает всё ненужное, освобождая место для нового. Не держитесь за то, что давно потеряло смысл — перемены окажутся полезнее, чем кажется.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Звезда

Для Стрельцов это день надежды и вдохновения. Звезда говорит о благоприятном периоде, когда мечты начинают становиться ближе. Хорошее время для творчества, общения и планирования будущего.

Козерог (22 декабря — 19 января) — Справедливость

Козерогам придётся принимать взвешенные решения. Карта Справедливости напоминает: всё будет зависеть от честности и объективности. Не стоит действовать на эмоциях — разум сегодня ваш главный помощник.

Водолей (20 января — 18 февраля) — Шут

Водолеев ждёт лёгкий и необычный день. Шут приносит новые идеи, неожиданные знакомства и желание попробовать что-то новое. Главное — не бояться выйти за рамки привычного.

Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Верховная Жрица

Рыбам стоит довериться внутреннему голосу. Верховная Жрица символизирует мудрость, интуицию и скрытые знания. Сегодня ответы на важные вопросы могут прийти неожиданно — через разговор, сон или случайный знак.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.