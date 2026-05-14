Гороскоп на 15 мая по картам Таро: Скорпионам - перемены, Рыбам - ответы на важные вопросы

Диана Могилевич
Гороскоп на 15 мая по картам Таро
Гороскоп на 15 мая по картам Таро. Фото pexels.com

Узнайте, что карты сулят именно вам.

Этот день может принести неожиданные подсказки судьбы, важные разговоры и внутренние озарения. Карты советуют внимательнее относиться к своим эмоциям и не игнорировать знаки, которые посылает жизнь. "Телеграф" раскрывает ваш прогноз на 15 мая.

Овен (21 марта — 19 апреля) — Колесница

Овнов ждёт день движения и побед. Карта Колесницы говорит о том, что вы сможете преодолеть препятствия и добиться желаемого, если будете действовать уверенно. Хорошее время для решительных шагов и новых начинаний.

Телец (20 апреля — 20 мая) — Императрица

Тельцам день принесёт гармонию и ощущение стабильности. Карта Императрицы обещает уют, приятные встречи и хорошие новости, связанные с домом или финансами. Важно позволить себе немного отдыха и заботы о себе.

Близнецы (21 мая — 20 июня) — Маг

Для Близнецов 15 мая станет днём возможностей. Маг указывает на сильную энергию, харизму и способность влиять на ситуацию. Всё будет зависеть от вашей инициативы и умения быстро принимать решения.

Рак (21 июня — 22 июля) — Луна

Ракам стоит быть осторожнее с эмоциями и не доверять слухам. Луна говорит о скрытых деталях и внутренней тревоге. Лучше не торопиться с выводами и прислушиваться к интуиции.

Лев (23 июля — 22 августа) — Солнце

Львов ждёт яркий и удачный день. Карта Солнца приносит радость, успех и позитивные перемены. Возможно приятное событие, которое поднимет настроение и вдохновит на новые цели.

Дева (23 августа — 22 сентября) — Отшельник

Девам стоит замедлиться и уделить время размышлениям. Отшельник советует не распыляться на лишние разговоры и сосредоточиться на своих настоящих желаниях. День подойдёт для спокойной работы и самоанализа.

Весы (23 сентября — 22 октября) — Влюблённые

Весам предстоит сделать важный выбор. Карта Влюблённых связана не только с чувствами, но и с решениями, которые повлияют на будущее. Будьте честны с собой и не позволяйте сомнениям управлять вами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Башня

Скорпионам день может принести неожиданные перемены. Башня разрушает всё ненужное, освобождая место для нового. Не держитесь за то, что давно потеряло смысл — перемены окажутся полезнее, чем кажется.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Звезда

Для Стрельцов это день надежды и вдохновения. Звезда говорит о благоприятном периоде, когда мечты начинают становиться ближе. Хорошее время для творчества, общения и планирования будущего.

Козерог (22 декабря — 19 января) — Справедливость

Козерогам придётся принимать взвешенные решения. Карта Справедливости напоминает: всё будет зависеть от честности и объективности. Не стоит действовать на эмоциях — разум сегодня ваш главный помощник.

Водолей (20 января — 18 февраля) — Шут

Водолеев ждёт лёгкий и необычный день. Шут приносит новые идеи, неожиданные знакомства и желание попробовать что-то новое. Главное — не бояться выйти за рамки привычного.

Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Верховная Жрица

Рыбам стоит довериться внутреннему голосу. Верховная Жрица символизирует мудрость, интуицию и скрытые знания. Сегодня ответы на важные вопросы могут прийти неожиданно — через разговор, сон или случайный знак.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.

