Гороскоп на 15 травня за картами Таро: Скорпіонам – зміни, Рибам – відповіді на важливі питання

Цей день може дати несподівані підказки долі, важливі розмови та внутрішні осяяння. Карти радять уважніше ставитись до своїх емоцій та не ігнорувати знаки, які посилає життя. "Телеграф" розкриває ваш прогноз на 15 травня.

Овен (21 березня — 19 квітня) — Колісниця

На Овнів чекає день руху та перемог. Карта Колісниці говорить про те, що ви зможете подолати перешкоди і досягти бажаного, якщо діятимете впевнено. Гарний час для рішучих кроків та нових починань.

Телець (20 квітня — 20 травня) — Імператриця

Тельцям день принесе гармонію та відчуття стабільності. Карта Імператриці обіцяє затишок, приємні зустрічі та гарні новини, пов’язані з будинком чи фінансами. Важливо дозволити собі трохи відпочинку та турботи про себе.

Близнюки (21 травня — 20 червня) — Маг

Для Близнюків 15 травня стане днем можливостей. Маг вказує на сильну енергію, харизму та здатність впливати на ситуацію. Все залежатиме від вашої ініціативи та вміння швидко приймати рішення.

Рак (21 червня — 22 липня) — Місяць

Ракам варто бути обережнішими з емоціями і не довіряти чуткам. Місяць говорить про приховані деталі та внутрішню тривогу. Краще не поспішати з висновками та прислухатися до інтуїції.

Лев (23 липня — 22 серпня) — Сонце

На Левів чекає яскравий та вдалий день. Карта Сонця приносить радість, успіх та позитивні зміни. Можлива приємна подія, яка підніме настрій та надихне на нові цілі.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — Путівник

Дівам варто сповільнитися і приділити час роздумам. Путівник радить не розпорошуватися на зайві розмови і зосередитися на своїх справжніх бажаннях. День підійде для спокійної роботи та самоаналізу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Закохані

Терезам належить зробити важливий вибір. Карта Закоханих пов’язана не лише з почуттями, а й із рішеннями, що вплинуть на майбутнє. Будьте чесні із собою та не дозволяйте сумнівам керувати вами.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Башта

Скорпіонам день може принести несподівані зміни. Вежа руйнує все непотрібне, звільняючи місце для нового. Не тримайтеся за те, що давно втратило сенс — зміни виявляться кориснішими, ніж здається.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Зірка

Для Стрільців це день надії та натхнення. Зірка говорить про сприятливий період, коли мрії починають ставати ближче. Гарний час для творчості, спілкування та планування майбутнього.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Справедливість

Козорогам доведеться приймати виважені рішення. Карта Справедливості нагадує: все залежатиме від чесності та об’єктивності. Не варто діяти на емоціях – розум сьогодні ваш головний помічник.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — Блазень

На Водоліїв чекає легкий і незвичайний день. Блазень приносить нові ідеї, несподівані знайомства та бажання спробувати щось нове. Головне — не боятися вийти за межі звичного.

Риби (19 лютого — 20 березня) — Верховна Жриця

Рибам варто довіритись внутрішньому голосу. Верховна Жриця символізує мудрість, інтуїцію та приховані знання. Сьогодні відповіді на важливі питання можуть прийти зненацька — через розмову, сон чи випадковий знак.

