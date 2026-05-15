Не можна підмітати підлогу та залишати порожній посуд: як не вигнати гроші з дому у свято 15 травня
Цієї п'ятниці, 15 травня, за новим церковним календарем православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобного Пахомія Великий — одного з найвідоміших християнських подвижників та засновників спільножительного чернецтва. У народі цей день також називали "Пахом Теплий".
Пахомій Великий жив у III-IV століттях у Єгипті. Спочатку він був язичником і навіть служив у війську, однак згодом прийняв християнство та присвятив життя молитві й аскезі. Саме Пахомій створив один із перших монастирських уставів, де ченці жили спільнотою, працювали разом і дотримувалися чітких правил. Через це святого вважають одним із засновників організованого чернечого життя.
У народній традиції день Пахомія асоціювався з остаточним приходом тепла. Вважалося, що після 15 травня холодів уже не буде, тому люди активно висаджували городину та починали польові роботи.
Традиції та прикмети 15 травня
У народі вірили, що саме після Пахомія весна остаточно "перемагає" холод, тому день вважався одним із найкращих для висаджування огірків, гарбузів і квасолі. Особливо доброю прикметою було посадити щось до сходу сонця — нібито тоді рослина матиме сильне коріння.
- Якщо на Пахомія дуже голосно квакають жаби — літо буде спекотним і вологим.
- Ранковий туман, який швидко розсіюється — буде великий урожай ягід.
- Якщо кішка довго лежить на сонці — найближчими днями буде різке потепління.
- Багато павутиння у повітрі — до сухого червня.
- Якщо ввечері чути сильний запах черемхи або бузку — скоро будуть грози.
- Дощ на Пахомія вважався доброю прикметою для пасічників — казали, що буде багато меду.
Що не можна робити 15 травня
- Підмітати підлогу після заходу сонця — разом зі сміттям можна "вимести" добробут із дому;
- лагодити старе взуття — це може "прив’язати" людину до старих проблем або невдач;
- залишати на столі порожній посуд на ніч — це притягує фінансові труднощі та нестачу в домі;
- зривати квіти бузку без потреби — на Пахомія бузок "набирає силу", а зірвані гілки можуть принести смуток або дрібні сварки в родину.
