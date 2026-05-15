Не можна підмітати підлогу та залишати порожній посуд: як не вигнати гроші з дому у свято 15 травня

Наталія Дума
Церковне свято 15 травня 2026 року
Церковне свято 15 травня 2026 року. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Деякі дії цього дня можуть притягнути злидні

Цієї п'ятниці, 15 травня, за новим церковним календарем православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобного Пахомія Великий — одного з найвідоміших християнських подвижників та засновників спільножительного чернецтва. У народі цей день також називали "Пахом Теплий".

Пахомій Великий жив у III-IV століттях у Єгипті. Спочатку він був язичником і навіть служив у війську, однак згодом прийняв християнство та присвятив життя молитві й аскезі. Саме Пахомій створив один із перших монастирських уставів, де ченці жили спільнотою, працювали разом і дотримувалися чітких правил. Через це святого вважають одним із засновників організованого чернечого життя.

У народній традиції день Пахомія асоціювався з остаточним приходом тепла. Вважалося, що після 15 травня холодів уже не буде, тому люди активно висаджували городину та починали польові роботи.

Традиції та прикмети 15 травня

У народі вірили, що саме після Пахомія весна остаточно "перемагає" холод, тому день вважався одним із найкращих для висаджування огірків, гарбузів і квасолі. Особливо доброю прикметою було посадити щось до сходу сонця — нібито тоді рослина матиме сильне коріння.

  • Якщо на Пахомія дуже голосно квакають жаби — літо буде спекотним і вологим.
  • Ранковий туман, який швидко розсіюється — буде великий урожай ягід.
  • Якщо кішка довго лежить на сонці — найближчими днями буде різке потепління.
  • Багато павутиння у повітрі — до сухого червня.
  • Якщо ввечері чути сильний запах черемхи або бузку — скоро будуть грози.
  • Дощ на Пахомія вважався доброю прикметою для пасічників — казали, що буде багато меду.
Дощ 15 травня віщує про багато меду. Фото: згенеровано ШІ

Що не можна робити 15 травня

  • Підмітати підлогу після заходу сонця — разом зі сміттям можна "вимести" добробут із дому;
  • лагодити старе взуття — це може "прив’язати" людину до старих проблем або невдач;
  • залишати на столі порожній посуд на ніч — це притягує фінансові труднощі та нестачу в домі;
  • зривати квіти бузку без потреби — на Пахомія бузок "набирає силу", а зірвані гілки можуть принести смуток або дрібні сварки в родину.

