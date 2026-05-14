Масло в воде для макарон: популярный совет, который только портит блюдо

Есть простой способ приготовления, при котором макароны не слипнутся

Многие хозяйки уверены, что добавление масла в воду во время приготовления макарон спасает их от слипания. Способ кажется логичным, но при этом работает не всегда. Более того, масло в воде в конечном итоге портит блюдо.

Есть надежный метод, который реально помогает приготовить макароны так, чтобы они не слипались и не прилипали к посуде, пишет кулинарный портал Southern Living.

Почему макароны слипаются

Во время варки макарон в воду выделяется крахмал. Если макаронам тесно в кастрюле или их не перемешивают, под воздействием выделившегося крахмала они слипаются между собой даже в кипятке.

Почему нельзя добавлять масло во время варки макарон

Масло и вода не смешиваются. Пока макароны варятся, масло плавает на поверхности, никак не влияя на процесс. Зато после того, как воду сливают, оно оседает на макаронах тонкой скользкой пленкой.

В итоге макароны не соединяются с соусом. Любая подлива — томатная, сливочная, песто — просто стекает с такой пасты, не впитываясь и не обволакивая каждый кусочек. Вместо сочного блюда получается гарнир с соусом рядом.

Как варить макароны, чтобы они не слипались

Правильно приготовить макароны без комков и без масла в воде помогут несколько простых правил.

Готовьте в большой кастрюле. Чем больше воды, тем больше места у пасты для свободного движения, и меньше шансов, что она слипнется.

Бросайте макароны только в активно кипящую воду. Именно бурное кипение не дает им слипнуться сразу после попадания в кастрюлю.

Мешайте макароны в первую минуту приготовления и после. Именно в начале варки крахмал особенно активен. Перемешайте макароны сразу после закладки и несколько раз в процессе — этого достаточно, чтобы они не слиплись.

Не выливайте всю воду после приготовления макарон. Добавьте несколько ложек в соус, когда будете перемешивать с пастой. Благодаря этому блюдо приобретет шелковистую текстуру, а соус лучше "прилипнет" к каждому кусочку.

Что делать, если макароны все-таки слиплись

Если после того, как слили воду, макароны все равно начали слипаться, переложите их обратно в теплую кастрюлю и добавьте немного воды от варки или уже готового соуса. Перемешайте — и макароны разойдутся.

Главное — не промывайте пасту под холодной водой. Это смоет крахмал, из-за чего соус не будет держаться, и консистенция станет водянистой.

