Гороскоп на 16 травня за картами Таро: Овнам — вирватися з рутини, Терезам — важливий вибір

День обіцяє нові події

Згідно з прогнозом "Телеграф", 16 травня вказує на день внутрішніх відкриттів, несподіваних збігів та важливих підказок долі. Для багатьох знаків цей період стане часом переоцінки цінностей та емоційних рішень. Одні карти попереджають про необхідність обережності, інші обіцяють удачу, натхнення і приємні зміни.

Овен (21 березня — 19 квітня) — "Колесо Фортуни"

Доля може різко змінити ваші плани, але ці зміни виявляться на краще. Не бійтеся ризикувати та приймати несподівані пропозиції. День принесе шанс вирватися з рутини та отримати те, про що ви давно мріяли.

Тілець (20 квітня — 20 травня) — "Імператриця"

На Тельців чекає день гармонії та душевного тепла. Карта обіцяє хороші новини, пов’язані з будинком, сім’єю чи фінансами. Ваш спокій та впевненість допоможуть залучити до життя приємні події.

Близнюки (21 травня — 20 червня) — "Маг"

Перед вами відкриються нові можливості, якими важливо скористатися вчасно. Карта говорить про силу слів та вміння впливати на оточуючих. Все залежатиме від вашої ініціативи та впевненості у собі.

Рак (21 червня — 22 липня) — "Місяць"

Інтуїція стане вашим основним помічником. Не всі люди будуть щирими з вами, тому варто уважніше ставитись до обіцянок та красивих слів. Вечір підійде для відпочинку та відновлення внутрішнього балансу.

Лев (23 липня — 22 серпня) — "Сонце"

Одна з найщасливіших карт Таро обіцяє Левам успіх, визнання та радісні події. День ідеально підійде для спілкування, творчості та нових починань. Ви відчуєте приплив енергії та натхнення.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — "Справедливість"

Карти радять Дівам бути чесними насамперед із собою. Можливо, доведеться ухвалювати рішення, від якого багато залежить. День вимагатиме відповідальності, але натомість подарує почуття полегшення та ясності.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — "Закохані"

Для Терезів день буде пов’язаний з почуттями та важливим вибором. Хтось може несподівано зізнатися вам у симпатії чи нагадати про старі емоції. Карта радить слухати серце, а не чужі поради.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — "Вежа"

Несподівані події здатні зруйнувати старі плани, але звільнять місце для чогось нового. Не чіпляйтеся за минуле – зміни вже неминучі. Чим швидше ви відпустите зайве, тим легше рухатиметься далі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — "Зірка"

Дуже світлий день, що надихає. Карта обіцяє виконання маленького бажання, гарні новини та внутрішню гармонію. Ви відчуєте, що рухаєтеся у правильному напрямку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — "Самітник"

Козорогам варто сповільнитись і прислухатися до себе. День не підходить для метушні та гучних рішень. Карта радить приділити час роздумам та не розкривати свої плани оточуючим.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — "Блазень"

Перед вами відкривається новий етап, повний несподіванок та цікавих знайомств. День принесе бажання щось змінити у житті. Не бійтеся вийти зі звичних рамок — успіх виявиться на боці сміливих.

Риби (19 лютого — 20 березня) — "Десятка Кубків"

На Риб чекає емоційно теплий день, наповнений приємними моментами та підтримкою близьких людей. Карта обіцяє гармонію у стосунках та відчуття внутрішнього щастя. Можливі хороші новини від родини чи коханої людини.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" в рамках редакційної політики.