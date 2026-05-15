Моете клубнику под краном? Узнайте, почему это неправильно и как лучше делать

Ягоду нужно мыть в два этапа

Сезон клубники уже начался. Но не все задумываются, правильно ли мы моем эту ароматную ягоду. За время роста и транспортировки клубники на ее кожице оседает много грязи. Обычное ополаскивание под краном не позволяет смыть все это. Кроме того, не все знают, что нельзя срывать хвостики с клубники до мытья.

Рассказываем, как правильно мыть клубнику и что делать, чтобы она не портилась в холодильнике.

Почему нужно мыть клубнику

На клубнике легко скапливается все, с чем она соприкасалась во время выращивания. Это и пыльца, и частицы почвы, и мелкие насекомые, и остатки пестицидов. Кожица у ягоды тонкая и пористая, поэтому всё это держится на поверхности крепче, чем кажется.

Как правильно мыть клубнику: способ с содой и уксусом

Польское издание Smaker.pl рекомендует двухэтапный способ мытья клубники, который значительно эффективнее обычного ополаскивания в воде.

Поместите клубнику в глубокую миску, залейте холодной водой и добавьте три столовые ложки белого уксуса. Аккуратно перемешайте и оставьте ягоды на 3–5 минут. Уксус обладает антибактериальными свойствами и справляется с бактериями на поверхности. Слейте воду и приготовьте новый раствор: одна чайная ложка пищевой соды на литр воды. Погрузите клубнику ещё на несколько минут, аккуратно переворачивая. Сода помогает удалить остатки пестицидов с кожуры. Тщательно промойте каждую ягоду под холодной проточной водой, чтобы убрать привкус уксуса, и осторожно просушите ягоды бумажным полотенцем.

Главное — не передержите ягоды в воде, чтобы они не впитали лишнюю жидкость и не потеряли часть вкуса и аромата.

Почему нельзя срезать хвостики до мытья

После удаления хвостика на ягоде остается углубление. Через него вода проникает прямо в мякоть, вымывая сахара, витамин С и ароматические соединения. В результате вместо сочной яркой клубники получается водянистая, бледная и безвкусная ягода.

Как правильно хранить клубнику в холодильнике

Не мойте клубнику перед хранением. Влага ускоряет образование плесени и брожение.

Не храните ягоды в полиэтиленовом пакете. Внутри пакета создается замкнутая влажная среда, что идеально для быстрой порчи клубники.

Храните клубнику в стеклянном лотке или миске. Дно емкости застилайте бумажным полотенцем, чтобы оно впитывало лишнюю влагу.

Раскладывайте ягоды в один-два слоя, а последний накрывайте полотенцем.

Соблюдение таких простых правил поможет клубнике оставаться свежей и упругой до 7 дней.