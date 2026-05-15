Надо целое состояние. Сколько стоит отрыть одно "АТБ" в 2026 году

Многие украинцы считают, что открытие своего супермаркета — это прибыльный бизнес. Однако сам процесс создания и строительства может влететь в копеечку.

"Телеграф" решил посчитать, сколько в 2026 году в среднем будет стоить открытие магазина "АТБ". Отметим, что в прошлом году совладелец сети розничной торговли "АТБ" Виктор Карачун уже называл цены. Именно их использовал искусственный интеллект, чтобы подсчитать актуальную стоимость.

В 2025 году общая сумма инвестиции в новый магазин составляла примерно $2,5 млн. Сюда входит и земля, а это 1 400 м² торговой площади, оборудование и ремонт. Впрочем в 2026 году цифры стали в разы больше. На это повлиял не только курс доллара, но и дефицит кадров.

Сколько стоит открыть АТБ в 2026 году

Самым дорогим остается строительство павильона. В этом году оно может обойтись в 25 000–40 000 грн/м². За год цена выросла на 15-20% из-за отсутствия квалифицированных кадров, что заставило мастеров поднять стоимость услуг.

Кроме того, новые стандарты строительства прибавляют расходы на 1-28% в зависимости от объекта. Здесь речь идет и о закупке генератора соответствующей мощности, и об установке энергосберегающей техники. Также на цену повлиял и курс доллара, с момента заявлений Карачуна, изменился примерно на 4 грн.

Учитывая все факторы, можно сказать, что в 2026 году открыть одно "АТБ" стоит где-то $2,8–3,1 млн (в среднем ~$3 млн), то есть 130-136 млн грн. Однако в крупных городах, где цена земли и услуг выше, стоимость может достигать $3,25 млн.

