Миєте полуницю під краном? Дізнайтеся, чому це неправильно і як краще робити
Ягоду потрібно мити у два етапи
Сезон полуниці вже розпочався. Але не всі замислюються, чи правильно ми миємо цю ароматну ягоду. За час росту та транспортування полуниці на її шкірці осідає багато бруду і не тільки. Звичайне ополіскування під краном не дозволяє змити все це. Крім того, не всі знають, що не можна зривати хвостики з полуниці до миття.
Розповідаємо, як правильно мити полуницю і що робити, щоб вона не псувалася в холодильнику.
Чому потрібно мити полуницю
На полуниці легко накопичується все, з чим вона контактувала під час вирощування. Це і пилок, і частинки ґрунту, і дрібні комахи, і залишки пестицидів. Шкірка у ягоди тонка і пориста, тому все це тримається на поверхні міцніше, ніж здається.
Як правильно мити полуницю: спосіб з содою та оцтом
Польське видання Smaker.pl рекомендує двоетапний спосіб миття полуниці, який значно ефективніший за звичайне ополіскування у воді.
- Помістіть полуницю в глибоку миску, залийте холодною водою і додайте три столові ложки білого оцту. Обережно перемішайте і залиште ягоди на 3–5 хвилин. Оцет має антибактеріальні властивості та справляється з бактеріями на поверхні.
- Злийте воду і приготуйте новий розчин: одна чайна ложка харчової соди на літр води. Занурте полуницю ще на кілька хвилин, обережно перевертаючи. Сода допомагає видалити залишки пестицидів зі шкірки.
- Ретельно промийте кожну ягоду під холодною проточною водою, щоб прибрати присмак оцту, і обережно просушіть ягоди паперовим рушником.
Головне — не перетримайте ягоди у воді, щоб вони не ввібрали зайву рідину і не втратили частину смаку та аромату.
Чому не можна зрізати хвостики до миття
Після видалення стебла на ягоді залишається заглиблення. Через нього вода проникає прямо в м'якуш, вимиваючи цукри, вітамін С та ароматичні сполуки. У результаті замість соковитої яскравої полуниці виходить водяниста, бліда і безсмачна ягода.
Як правильно зберігати полуницю в холодильнику
- Не мийте полуницю перед зберіганням. Волога прискорює утворення плісняви та бродіння.
- Не зберігайте ягоди в поліетиленовому пакеті. Усередині пакета створюється замкнене вологе середовище, що ідеально для швидкого псування полуниці.
- Зберігайте полуницю в скляному лотку або мисці. Дно ємності застеляйте паперовим рушником, щоб він вбирав зайву вологу.
- Розкладайте ягоди в один-два шари, а останній накривайте рушником.
Дотримання таких простих правил допоможе полуниці залишатися свіжою та пружною до 7 днів.