Миєте полуницю під краном? Дізнайтеся, чому це неправильно і як краще робити

Ягоду потрібно мити у два етапи

Сезон полуниці вже розпочався. Але не всі замислюються, чи правильно ми миємо цю ароматну ягоду. За час росту та транспортування полуниці на її шкірці осідає багато бруду і не тільки. Звичайне ополіскування під краном не дозволяє змити все це. Крім того, не всі знають, що не можна зривати хвостики з полуниці до миття.

Розповідаємо, як правильно мити полуницю і що робити, щоб вона не псувалася в холодильнику.

Чому потрібно мити полуницю

На полуниці легко накопичується все, з чим вона контактувала під час вирощування. Це і пилок, і частинки ґрунту, і дрібні комахи, і залишки пестицидів. Шкірка у ягоди тонка і пориста, тому все це тримається на поверхні міцніше, ніж здається.

Як правильно мити полуницю: спосіб з содою та оцтом

Польське видання Smaker.pl рекомендує двоетапний спосіб миття полуниці, який значно ефективніший за звичайне ополіскування у воді.

Помістіть полуницю в глибоку миску, залийте холодною водою і додайте три столові ложки білого оцту. Обережно перемішайте і залиште ягоди на 3–5 хвилин. Оцет має антибактеріальні властивості та справляється з бактеріями на поверхні. Злийте воду і приготуйте новий розчин: одна чайна ложка харчової соди на літр води. Занурте полуницю ще на кілька хвилин, обережно перевертаючи. Сода допомагає видалити залишки пестицидів зі шкірки. Ретельно промийте кожну ягоду під холодною проточною водою, щоб прибрати присмак оцту, і обережно просушіть ягоди паперовим рушником.

Головне — не перетримайте ягоди у воді, щоб вони не ввібрали зайву рідину і не втратили частину смаку та аромату.

Чому не можна зрізати хвостики до миття

Після видалення стебла на ягоді залишається заглиблення. Через нього вода проникає прямо в м'якуш, вимиваючи цукри, вітамін С та ароматичні сполуки. У результаті замість соковитої яскравої полуниці виходить водяниста, бліда і безсмачна ягода.

Полуниця. Фото: Freepik

Як правильно зберігати полуницю в холодильнику

Не мийте полуницю перед зберіганням. Волога прискорює утворення плісняви та бродіння.

Не зберігайте ягоди в поліетиленовому пакеті. Усередині пакета створюється замкнене вологе середовище, що ідеально для швидкого псування полуниці.

Зберігайте полуницю в скляному лотку або мисці. Дно ємності застеляйте паперовим рушником, щоб він вбирав зайву вологу.

Розкладайте ягоди в один-два шари, а останній накривайте рушником.

Дотримання таких простих правил допоможе полуниці залишатися свіжою та пружною до 7 днів.