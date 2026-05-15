Россия признала провал: зачем Кремль закрепляет границы с оккупированным Донбассом

РФ показывает противоречивую логику: вместо полной интеграции создает дистанцию

Россия заявила о намерении закрепить официально границы Ростовской области с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины. Однако такими действиями страна-агрессор фактически признает, что эти земли остаются для нее проблемой.

"Телеграф" пообщался об этом с экспертами, чтобы узнать, что же стоит за планом "демаркации": превращение межгосударственных границ Украины и РФ во внутренние админграницы России, попытки прирастить территории Ростовской области, отгораживание от проблемных территорий или же подготовка к возвращению оккупированных территорий Украине.

Для понимания ситуации:

Речь идет о том, что Россия хочет официально оформить линию между Ростовской областью и оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей как внутреннюю административную границу.

В Кремле поднимают ставки

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объясняет, что вопрос с административными границами больше напоминает ход с правовой легитимизацией незаконной аннексии украинских территорий. То есть, страна-агрессор намеревается официально "узаконить" захват украинских территорий, оформив его, как будто всё происходит законно внутри России.

Более того, по мнению Леонова, простой обмен территориями между областями значительно усложнит процесс деоккупации, если он будет происходить исключительно по дипломатическому пути.

"В Кремле поднимают ставки на захват всех внесенных в конституцию России украинских территорий. Возможно, это делается на фоне разговоров о возможных переговорах при посредничестве ЕС, тем более что там ранее выдвинули ряд требований по уступкам со стороны России. А в Молдове на днях будет окончательно сформирован трибунал по российским преступлениям", — резюмировал эксперт.

Александр Леонов

Оккупированые территории Донбасса превратились в "черную дыру"

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев говорит, что еще с мая 2024 года в России была введена особая 5-километровая зона на границе, чтобы ограничить свободное передвижение между субъектами Федерации и оккупированными территориями Донецкой и Луганской области Украины.

При этом, по словам эксперта, был введен специальный режим въезда: официальное пересечение границы было разрешено только через пункты пропуска. В частности, называли Бугаевку на границе с Воронежской областью.

Донецк, Луганск, Ростовская область и Воронежская область на карте.

"Чем это было обусловлено? В первую очередь россияне поняли, что с этих территорий идет неконтролируемый поток оружия, взрывчатых веществ и незаконное перемещение т.н. "новых граждан" Российской Федерации вне таможенного контроля", — объясняет Снегирев.

То есть, Россия столкнулась с тем, что оккупированные территории Донбасса превратились в "черную дыру". По словам эксперта, еще при АТО до начала широкомасштабной войны криминальные группировки РФ использовали эту территории в качестве анклава для торговли наркотическими и психотропными веществами.

"Это был "буфер" между Россией и Украиной. Плюс, существовал трафик ворованных автомобилей, которые из Украины шли через эти квазиобразования на территорию РФ неконтролируемым потоком. То же происходит и сейчас", — подчеркнул собеседник.

Дмитрий Снегирев

Однако, отмечает Снегирев, добавилась и экономическая контрабанда, которая была еще при Украине. Это – уголь из незаконных "копанок" на территории Антрацитовского, Краснолуцкого и Свердловского районов, подрывающий возможности угледобычи на территории Российской Федерации.

Антрацитовский, Краснолуцкий и Должанский (ранее - Свердловский) районы на карте.

"Новые территории", — это анклав, хуже даже Чечни, учитывая количество оружия и отсутствие правового режима. Это обусловило создание 5-километровой зоны в 2024 году", — объясняет он.

Сейчас ужесточение контроля обусловлено тем, что россияне также пытаются сделать невозможным пересечение границы с РФ агентурой украинской спецслужб. Они ввели ограничения на передвижение граждан Украины (и в классическом понимании, и с временно оккупированных территорий) исключительно через Шереметьево, где достаточно серьезный контроль со стороны спецслужб.

"Россияне захлебнулись от неконтролируемого потока вооружения, взрывчатых веществ, криминальных элементов, подакцизных товаров. Ведь ни для кого не секрет, что Луганская и Донецкая область еще при Украине были центрами производства контрафактной водки, табачных изделий. И этот Клондайк находился под контролем и спецслужб Украины, и приближенных к Януковичу (4-й президент Украины Виктор Янукович, — Ред.) лиц", — подытожил политолог.

Россия пытается выстроить "санитарную границу"

Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук рассказал "Телеграфу", что целью врага в российско-украинской войне с самого ее начала была полная оккупация нашего государства, а заявления представителей Кремля и их нереалистичные требования во время процесса переговоров тому подтверждение.

Еще в 2014 году Россия незаконно оккупировала части Донецкой, Луганской областей, АР Крым, вместе с чем внесла в собственную конституцию Запорожскую и Херсонскую области как части России. Параллельно с оккупацией было инициировано проведение псевдореферендума, но "демаркации" границ не было.

"В настоящее время начали появляться сообщения о намерениях России закрепить границы Ростовской области с оккупированными территориями документально. С точки зрения международного права и внутренней логики оккупационного режима, этот шаг демонстрирует попытку России выстроить жесткую внутреннюю санитарную границу. Попытка юридически демаркировать или документально закрепить границы Ростовской области противоречит российским же заявлениям о "полном слиянии" территорий и "едином пространстве", — говорит Барчук.

Назарий Барчук

Это показывает, что Россия фактически пытается отделить свои регионы от экономических, социальных и рисков безопасности, связанных с так называемыми "новыми территориями". Таким образом, Кремль вместо реальной интеграции создает контролируемую "буферную зону", фактически признавая неспособность контролировать эти территории в пределах своей стандартной государственной системы.

"Это также подрывает их собственный нарратив о "возвращении исторических земель", поскольку создание задокументированных внутренних границ между субъектами, которые по их конституции якобы равноправны, разоблачает сегрегацию и настоящее отношение имперского центра к оккупированным украинским землям как к временному и инструментальному ресурсу, от проблем которого пытаются отгородиться", — подытожил собеседник.

В чем план России.

