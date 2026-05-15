Миллионы из России и не только: откуда у экс-тренера сборной Украины Реброва деньги на залог за Ермака

Ребров отлично зарабатывает даже после окончания игровой карьеры

Бывший футболист и тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 млн грн залога за экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Футбольный специалист без проблем смог выделить такую сумму, ведь заработал за карьеру намного больше.

К примеру, зарплата Сергея Станиславовича в московском "Рубине" (последний большой клуб в карьере Реброва, — ред.) составляла около 2 млн долларов в год. Денежные контракты у футболистов, обычно, заканчиваются после окончания карьеры, однако не в случае Реброва, сообщает "Телеграф".

Сергей Ребров в "Рубине" в 2008 году/Фото: Getty Images

Уроженец Горловки (Донецкая область) завершил карьеру игрока в 2010 году, после чего начал строить карьеру тренерскую. Ребров проявил себя в "Динамо", где получал до миллиона евро в год на посту главного тренера. Затем в его карьере были "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, где он официально получал около 2,4 млн евро за сезон, а также венгерский "Ференцварош" с "небольшой зарплатой", но большими бонусами. Оклад Реброва в Венгрии, по информации СМИ, составлял 700 тысяч евро в год. Потом в карьере Сергея Станиславовича наступили золотые времена в "Аль-Айне", где он проработал 2 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Сергей Ребров в сборной Украины/Фото: УАФ

В итоге Ребров возглавил сборную Украины, с которой проработал почти 3 года. По информации СМИ, Ребров получал от Украинской ассоциации футбола (УАФ) 1,25 млн евро в год (около 5,4 грн/месяц). Кроме того, с 2024 года Сергей Станиславович занимает пост вице-президента УАФ — его оклад составляет скромные 250 тысяч евро в год.

Таким образом, выделить 30 млн грн на залог для Ермака не составило для Реброва проблем. К слову, Сергей и Андрей приятели. Ермак присутствовал на свадьбе Реброва со второй женой Анной в 2016 году, а позже был инициатором того, чтобы Сергей возглавил сборную Украины.

В апреле 2026 года Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Под его руководством наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. В начале мая стало известного имя нового наставника национальной команды.