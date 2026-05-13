Список "смертников": какие предметы в доме ломаются чаще всего и почему это происходит со всеми

В список вошло 12 предметов

Бытовая техника, сантехника и фурнитура возглавляют список вещей, которые чаще всего выходят из строя в украинских домах. Срок эксплуатации многих домашних предметов сократился из-за перепадов напряжения, отключения света, а также качества воды и интенсивного ежедневного использования.

"Телеграф" расскажет поподробнее. Мы собрали список того, что постоянно выходит из строя.

Кухонная техника и сантехника

Главный враг электрочайников и кофейных машин – накипь. Из-за жесткой воды нагревательные элементы перегорают быстрее всего.

Накипь на кофейной машинке и электрочайнике. Фото — ШИ

Протекание кранов – самая распространенная мелкая поломка. Резиновые прокладки и керамические картриджи на сантехнике имеют ограниченный ресурс, а шланги подвода воды могут лопнуть под давлением.

Чаще ломаются посудомоечные машины, потому что сливные помпы и фильтры забиваются остатками пищи.

Течет кран. Фото — ШИ

Электроника и освещение

Из-за постоянного изгиба зарядные кабели и блоки питания ломаются, потому что провода перетираются, что становится причиной не только поломки гаджета, но и риском короткого замыкания.

Частое включение мощных приборов (обогревателей, бойлеров) приводит к подгоранию контактов в розетках.

Несмотря на обещанные годы работы, дешевые лампы часто выходят из строя из-за некачественных драйверов, не выдерживающих колебаний напряжения.

Освещение и электроника. Фото — ШИ

Мебель и фурнитура

Механизмы, имеющие подвижные детали на дверных ручках и замках, изнашиваются в первую очередь, особенно на входной двери и в санузлах.

Из-за влажности и постоянного открывания крепления в кухонных шкафах расшатываются, что приводит к провисанию фасадов.

Ламели кроватей и механизмы диванов ломаются в бюджетных моделях, где дерево или тонкий металл не выдерживают статическую нагрузку.

Ранее "Телеграф" писал, о самых популярных ошибках в Googlе.