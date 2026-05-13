Список "смертников": какие предметы в доме ломаются чаще всего и почему это происходит со всеми
В список вошло 12 предметов
Бытовая техника, сантехника и фурнитура возглавляют список вещей, которые чаще всего выходят из строя в украинских домах. Срок эксплуатации многих домашних предметов сократился из-за перепадов напряжения, отключения света, а также качества воды и интенсивного ежедневного использования.
Мы собрали список того, что постоянно выходит из строя.
Кухонная техника и сантехника
Главный враг электрочайников и кофейных машин – накипь. Из-за жесткой воды нагревательные элементы перегорают быстрее всего.
Протекание кранов – самая распространенная мелкая поломка. Резиновые прокладки и керамические картриджи на сантехнике имеют ограниченный ресурс, а шланги подвода воды могут лопнуть под давлением.
Чаще ломаются посудомоечные машины, потому что сливные помпы и фильтры забиваются остатками пищи.
Электроника и освещение
Из-за постоянного изгиба зарядные кабели и блоки питания ломаются, потому что провода перетираются, что становится причиной не только поломки гаджета, но и риском короткого замыкания.
Частое включение мощных приборов (обогревателей, бойлеров) приводит к подгоранию контактов в розетках.
Несмотря на обещанные годы работы, дешевые лампы часто выходят из строя из-за некачественных драйверов, не выдерживающих колебаний напряжения.
Мебель и фурнитура
Механизмы, имеющие подвижные детали на дверных ручках и замках, изнашиваются в первую очередь, особенно на входной двери и в санузлах.
Из-за влажности и постоянного открывания крепления в кухонных шкафах расшатываются, что приводит к провисанию фасадов.
Ламели кроватей и механизмы диванов ломаются в бюджетных моделях, где дерево или тонкий металл не выдерживают статическую нагрузку.
