Эра газовых котлов и радиаторов проходит: чем обогревать дом в 2026 году

Это сделает ваш дом теплее и экономически выгоднее

Системы отопления с использованием громоздких радиаторов и газовых котлов могут уйти в историю. В 2026 году их вытеснят более эффективные, эстетические и экологические решения.

Об этом пишет okdiario. Детальнее расскажет "Телеграф".

Как пишут авторы публикации, классические радиаторы постепенно исчезают из интерьеров современных помещений. Основная причина того, что эта технология считается устаревшей и неэффективной для новых зданий с высоким уровнем теплоизоляции.

Газовый котел. Фото — moyo

В прошлом радиаторы были необходимы для компенсации холода от плохо изолированных стен и окон. Они нагревались до больших температур, создавая тепловой барьер. Однако современные дома строятся как "термосы": они отлично удерживают тепло внутри. В таких условиях накаленные батареи становятся ненужными и даже некомфортными.

Что придет на смену

Тренд 2026 базируется на низкотемпературных системах, обеспечивающих равномерное тепло без перегрева отдельных зон:

Теплый пол (водяной или электрический): Это один из самых популярных вариантов. Трубы или нагревательные элементы монтируются под напольным покрытием, что позволяет теплу подниматься вверх равномерно. Это не только экономит энергию, но и дарит больше свободы в дизайне интерьера – вам больше не нужно подстраивать расстановку мебели под расположение батарей.

Теплый пол

Аэротермия (тепловые насосы): Эксперты называют эту технологию будущим отоплением. Система уносит энергию из окружающего воздуха и превращает ее в тепло зимой или прохладу летом. Она значительно эффективнее газовых котлов, поскольку производит больше тепловой энергии, чем потребляет электричество.

Аэротермия

Воздушный климат-контроль: Интегрированные в вентиляцию системы позволяют поддерживать идеальную температуру и качество воздуха в течение всего года.

Эксперт по архитектуре Жорди Марти подчеркивает следующее: "Мы переходим от стратегии "борьбы с холодом" к стратегии "сохранения комфорта". В хорошо изолированном доме стены теплые сами по себе, поэтому потребность в горячих точках, которыми являются радиаторы, просто исчезает".

Ранее "Телеграф" писал, какие плиты будут популярны в 2026 году.