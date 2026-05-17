Гороскоп на 18 мая: Скорпионам ревность, а Водолеям новые знакомства

Завтра у знаков Зодиака появится ощущение, что они наконец-то двигаются в правильном направлении

На четыре знака Зодиака уже вот-вот свалятся большие деньги. А пока "Телеграф" публикует ваш ежедневный гороскоп на завтра, 18 мая, чтобы вы знали, чего ждать в этот понедельник.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

18 мая для вас станет днем, когда придется быстро реагировать на чужие изменения планов. Не все уговоры сработают так, как вы ожидали, но это даже сыграет вам на пользу. В работе следует внимательнее относиться к деталям, особенно если речь идет о документах или финансах.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

Завтра вы можете получить новость, которая заставит по-другому посмотреть на одного человека из своего окружения. День хорошо подойдет для завершения старых дел, которые вы постоянно откладывали. В финансовых вопросах не спешите соглашаться на выгодные предложения.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам будет сложно усидеть на одном месте. День принесет множество общения, звонков и неожиданных встреч. Кто-то из прошлого может напомнить о себе именно тогда, когда вы перестали об этом человеке думать. В работе не беритесь сразу за несколько дел

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

Вам этот день будет более эмоциональным, чем обычно. Вы будете остро реагировать даже на мелочи, поэтому лучше не принимать важных решений под влиянием настроения. На работе или обучении появится шанс показать себя лучше, чем вы сами ожидали.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

Возможна неожиданная смена планов или встреча, которая выбьет из графика. В финансах лучше не делать импульсивных покупок — есть риск быстро пожалеть о расходах. В отношениях вам следует немного снизить требования к другим людям. Кто-то рядом сейчас нуждается в поддержке, а не критике.

♍️Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы наконец-то сможете разобраться с вопросом, который давно висел без ответа. В работе следует быть внимательными к мелким деталям – именно они повлияют на результат. В личной жизни день благоприятен для честного разговора без драм и манипуляций.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

День может начаться хаотично, но ближе к обеду ситуация станет яснее. Не разрешайте чужому настроению влиять на ваши решения. В финансовых вопросах следует быть более сдержанными.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это хороший день для просмотра своих приоритетов и отказа от ненужных обязательств. В работе или бизнесе может появиться интересная идея, которую не следует сразу озвучивать всем. В личной жизни возможен момент ревности или недоверия

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Некоторые вопросы лучше "дожать" спокойствием и терпением. На работе возможен неожиданный диалог с ранее раздражавшим вас человеком. В отношениях следует быть внимательнее к словам — неосторожная фраза может оскорбить близкого человека.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

Это хороший день для серьезных решений, переговоров или планирования будущих расходов. Кто-то из коллег или знакомых может обратиться к вам за помощью или советом. В личной жизни следует меньше анализировать и больше говорить о своих реальных чувствах.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

То, что еще вчера казалось важным, вдруг потеряет смысл. В работе следует избегать конфликтов из-за принципиальности – не каждый спор достоин ваших нервов. В отношениях день благоприятен для новых знакомств или неожиданных сообщений.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы можете понять что-нибудь важное о человеке, которому в последнее время слишком доверяли. На работе или в учебе лучше не спешить — ошибки будут возникать именно из-за невнимательности. В финансовых вопросах следует избегать эмоциональных затрат "для настроения".