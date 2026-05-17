Гороскоп на 18 травня: Скорпіонам ревнощі, а Водоліям нові знайомства

Завтра у знаків Зодіаку з’явиться відчуття, що вони нарешті рухаються у правильному напрямку

На чотири знаки Зодіаку вже ось-ось зваляться великі гроші. А поки "Телеграф" публікує ваш щоденний гороскоп на завтра, 18 травня, щоб ви знали, чого чекати у цей понеділок.

♈️Овен (21 березня — 20 квітня)

18 травня для вас стане днем, коли доведеться швидко реагувати на чужі зміни планів. Не всі домовленості спрацюють так, як ви очікували, але це навіть зіграє вам на користь. У роботі варто уважніше ставитися до деталей, особливо якщо йдеться про документи чи фінанси.

♉️Телець (21 квітня — 21 травня)

Завтра ви можете отримати новину, яка змусить інакше подивитися на одну людину зі свого оточення. День добре підійде для завершення старих справ, які ви постійно відкладали. У фінансових питаннях не поспішайте погоджуватися на "вигідні" пропозиції.

♊️Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам буде складно всидіти на одному місці. День принесе багато спілкування, дзвінків та несподіваних зустрічей. Хтось із минулого може нагадати про себе саме тоді, коли ви вже перестали про цю людину думати. У роботі не беріться одразу за кілька справ

♋️Рак (22 червня — 22 липня)

Для вас цей день буде більш емоційним, ніж зазвичай. Ви гостро реагуватимете навіть на дрібниці, тому краще не приймати важливих рішень під впливом настрою. На роботі або у навчанні з’явиться шанс показати себе краще, ніж ви самі очікували.

♌️Лев (23 липня — 21 серпня)

Можлива несподівана зміна планів або зустріч, яка виб’є з графіка. У фінансах краще не робити імпульсивних покупок — є ризик швидко пошкодувати про витрати. У стосунках вам варто трохи знизити вимоги до інших людей. Хтось поруч зараз потребує підтримки, а не критики.

♍️Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви нарешті зможете розібратися з питанням, яке давно висіло без відповіді. У роботі варто бути уважними до дрібних деталей — саме вони вплинуть на результат. В особистому житті день сприятливий для чесної розмови без драм і маніпуляцій.

♎️Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День може початися хаотично, але ближче до обіду ситуація стане зрозумілішою. Не дозволяйте чужому настрою впливати на ваші рішення. У фінансових питаннях варто бути стриманішими.

♏️Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Це хороший день для того, щоб переглянути свої пріоритети та відмовитися від непотрібних зобов’язань. У роботі або бізнесі може з’явитися цікава ідея, яку не варто одразу озвучувати всім. В особистому житті можливий момент ревнощів або недовіри

♐️Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Деякі питання краще "дотиснути" спокоєм і терпінням. На роботі можливий несподіваний діалог із людиною, яка раніше вас дратувала. У стосунках варто бути уважнішими до слів — необережна фраза може образити близьку людину.

♑️Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Це хороший день для серйозних рішень, переговорів або планування майбутніх витрат. Хтось із колег або знайомих може звернутися до вас по допомогу чи пораду. В особистому житті варто менше аналізувати й більше говорити про свої реальні почуття.

♒️Водолій (21 січня — 19 лютого)

Те, що ще вчора здавалося важливим, раптом втратить сенс. У роботі варто уникати конфліктів через принциповість — не кожна суперечка варта ваших нервів. У стосунках день сприятливий для нових знайомств або несподіваних повідомлень.

♓️Риби (20 лютого — 20 березня)

Ви можете зрозуміти щось важливе про людину, якій останнім часом занадто довіряли. На роботі або у навчанні краще не поспішати — помилки виникатимуть саме через неуважність. У фінансових питаннях варто уникати емоційних витрат "для настрою".