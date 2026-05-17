Мука не вечна: как понять, что она испортилась, и где ее правильно хранить

Наталья Граковская
Мука. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Если срок годности муки истек, выпечка не получится

Кажется, что мука может лежать на полке годами — и с ней ничего не происходит. Но на самом деле это не так. Как и другие продукты, она имеет свой срок годности. Мука залеживается, приобретает неприятный запах, в ней заводятся насекомые, а цельнозерновая или ореховая мука приобретает горький привкус.

Свежесть муки напрямую влияет на ее свойства и вкус готовой выпечки. "Телеграф" рассказывает, как понять, можно ли использовать муку, и как хранить ее, чтобы она не испортилась.

Сколько хранится разная мука

Пшеничная мука высшего сорта в правильных условиях может оставаться свежей до 12–18 месяцев.

Самоподъемная мука, в составе которой есть разрыхлитель, может храниться до 12 месяцев.

Самый короткий срок у цельнозерновой муки (ржаная, спельтовая, гречневая). Срок ее хранения — 3-6 месяцев.

Как понять, что мука испортилась: признаки

Не спешите пробовать муку ложкой — сырая мука может содержать патогенные микроорганизмы, в частности сальмонеллу и кишечную палочку. Вместо этого обратите внимание на следующие признаки:

Цвет изменился — сероватый или желтоватый оттенок вместо привычного белого или кремового.

Появились комочки или плесень — верный признак того, что мука контактировала с влагой.

Неприятный запах — прогорклый, мыльный, затхлый или похожий на мокрый картон.

Насекомые — долгоносики и амбарная моль охотно поселяются в муке, особенно в теплых и влажных условиях.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков — муку лучше выбросить. Но учтите, что безглютеновая мука из-за высокого содержания крахмала склонна к образованию комочков. Если комочки легко растираются и нет неприятного запаха — мука пригодна для использования.

Правильное хранение муки – один из заголовков вкусной выпечки. Фото сгенерировано ИИ

Где и как правильно хранить муку

Обычно муку хранят в кладовой или шкафу. Чтобы защитить ее от насекомых, влажности и неприятного запаха, лучше выбирать герметичные емкости.

Кулинары из Bonappetit.com также советуют хранить муку в холодильнике. Охлаждение замедляет окисление и отпугивает вредителей. Перед отправкой в холодильник переложите муку в герметичный контейнер, чтобы она не впитывала влагу и посторонние запахи.

Но лучшее место для хранения муки (особенно для цельнозерновой, ореховой или кокосовой) — в пакете с zip-застежкой в морозильной камере. Низкие температуры значительно замедляют прогоркание натуральных масел, содержащихся в муке.

