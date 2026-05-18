Беларусь объявила ядерные учения с Россией: есть ли действительно угроза для Украины

Эксперты предупреждают о возможном вовлечении Минска в операции против Украины и НАТО

В Минобороны Беларуси заявили о начале тренировки воинских частей применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Тренировки будут затрагивать взаимодействие с Россией — отработают вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению.

Беларусь начала тренировки по применению ядерки и отработке взаимодействия с РФ

Акцент сделали на скрытом перемещении и работе из неподготовленных районов

Бессмертный считает, что ядерного оружия у Беларуси нет

По заявлению ведомства, главная особенность – проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов. Акцент – на вопросах скрытности, перемещения на дальние расстояния и расчеты для применения сил.

На том, что в Беларуси нет ядерного оружия, акцентирует дипломат и политик Роман Бессмертный. В комментарии "Телеграфу" накануне он пояснил, что в Беларуси происходит "имитация процессов пребывания на его территории тактического ядерного оружия", в частности, речь идет об "Орешнике" (баллистической ракете, способной нести заряд). Он также отметил, что это делают подготовленные люди.

Однако самопровозглашенный президент Александр Лукашенко знает о разных вариантах и планах гибридных и кинетических атак по государствам и объектам в Европе, считает эксперт. Более того, Беларусь может быть к ним привлечена.

"Путин периодически рассказывает ему обо всех этих планах. И Лукашенко понимает, что так или иначе Беларусь будет вовлечена в этот процесс. Может вообще случиться так, что эти операции, в частности по Сувалкскому коридору, могут состояться под флагом Беларуси. И, скорее всего, так и будет. Поэтому он должен предпринимать какие-то шаги", — объясняет политик.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что РФ хочет втянуть Беларусь в войну сильнее и начать операции либо против Украины, либо против одной из соседних стран НАТО. "Черниговско-Киевское направление мы будем усиливать", — отметил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по оценкам Бессмертного, у Беларуси нет достаточно сил для наступления. Однако у границы с Украиной есть определенные нюансы — в основном это лесные тропы.