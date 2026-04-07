Тело 117-летней женщины бросило вызов науке: ученые обнаружили в ее генах нечто невероятное

Мировое научное сообщество получило уникальные данные, исследовав ДНК Марии Браньяс Мореры — женщины, которая до момента своей смерти в августе 2024 официально считалась самым старым человеком на планете. Несмотря на почтенный возраст в 117 лет, организм демонстрировал удивительную устойчивость к возрастным болезням, что стало ключом к разгадке секретов старения.

Об этом сообщило издание Econews. "Телеграф" подробнее расскажет, в чем секрет ее долголетия.

Биологическая молодость в столетнем теле

Главное открытие исследователей состоит в том, что биологический возраст Марии был значительно меньше ее хронологических показателей. Ученые выяснили, что ее клетки старели гораздо медленнее, чем у среднестатистического человека. Даже в возрасте более 110 лет женщина не страдала деменцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими когнитивными нарушениями, обычно сопровождающими глубокую старость.

Мария Браньяс Морера прожила 117 лет

Три кита долголетия: Гены, Микробиом и Метаболизм

Исследование показало, что секрет Марии заключался в редком сочетании трех факторов:

Уникальная генетика: В ее ДНК нашли специфические варианты генов, отвечающих за восстановление клеток и защиту от воспалительных процессов.

Особый микробиом: Состав бактерий в кишечнике существенно отличался от микрофлоры обычных людей. Это обеспечивало лучший обмен веществ и крепкий иммунитет.

Эффективный метаболизм: организм женщины способен был поддерживать оптимальный баланс энергии, минимизируя накопление "клеточного мусора".

Что известно о Марии Браньяс Мореру

Хотя сама Мария часто упоминала о "спокойствии, порядке, связи с семьей и отсутствии токсичных людей", ученые склоняются к тому, что решающую роль сыграл именно генетический фактор. Однако ее случай доказывает: сочетание хорошей наследственности с положительным психологическим состоянием может раздвинуть пределы человеческих возможностей.

Изучение образцов Марии Браньяс Мореры – это не просто дань памяти. Ученые надеются, что эти данные помогут разработать новые методы терапии для борьбы с возрастными болезнями, такими как болезнь Альцгеймера, и создать препараты, замедляющие деградацию клеток.

Мария умерла мирно во сне, оставив науке неоценимое наследие, которое может изменить будущее медицины и подход к понятию.

