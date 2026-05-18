Некоторые политки не раз посещали Россию

В Европейском парламенте есть несколько депутатов, откровенно поддерживающих власть Владимира Путина. Некоторые даже говорят, что во время переговоров с Украиной следует учитывать "первопричину" нападения на суверенное государство.

Шесть депутатов Европы, поддерживающих Путина и Россию

Фидиас Панайоту, депутат Кипра. В своих соцсетях он утверждал, что резолюция относительно детей в войне "преувеличивает" масштабы проблемы и действительно направлена на то, чтобы "еще больше демонизировать Россию". Он продвигает наративы о том, что Украина всегда представала разделенным государством, и якобы жители Востока "были преимущественно русскоязычными и пророссийскими".

Петарь Волгин, болгарский представитель ультраправой группы "Европа суверенных наций". В выступлениях с трибуны парламента он обвиняет руководство ЕС в русофобии.

"Вместо того, чтобы обманывать украинский народ, европейские чиновники должны сказать правду. А она заключается в том, что оружие замолчит только тогда, когда Украина станет нейтральным государством, а не русофобской марионеткой, которой руководит Брюссель", — заявил он во время недавней речи.

Часто месседжи Волгина перекликаются с российской пропагандой. Он раскачивает темы коррупции, притеснений в Украине и воинственной политики Европы.

Фернан Картайзер, Люксембургский евродепутат. Он запустил целую кампанию по привлечению своих коллег к поездке в Россию. Программа Картайзера, распространившаяся среди евродепутатов, предусматривает личную встречу с депутатами российской Госдумы на полях Петербургского экономического форума в июне. Там же с речью выступит и Путин. Заметим, что в прошлом политик был исключен из политической группы "Европейские консерваторы и реформисты" как раз за визит в страну-агрессора.

Любош Блаха, словацкий евродепутат, входящий в правящую партию Smer. Он публично извинялся перед российским народом за "проделки" своих коллег и благодарил за "свободу от фашизма" в годы Второй мировой войны… Политик критикует ЕС, а РФ считает "красивой, мудрой и передовой" страной. Украина в глазах Блахи – коррумпированное государство, в котором президент живет в "кокаиновой реальности".

Ганс Нойхофф, представляет партию "Альтернатива для Германии". В ноябре 2025 года он приезжал в Сочи на симпозиум "БРИКС — Европа". После этой поездки Нойхофф стал утверждать, что любой мирный план между Москвой и Киевом должен учитывать "первопричины, которые привели к российскому вторжению" — и что Киеву следует помешать вступить в Североатлантический альянс.

Диана Йованович-Шошоаке, румынская политика. В марте 2025 г. ей был запрещен въезд в Украину сроком на три года. Евродепутат открыто поддерживает российскую агрессию и даже писала письмо Путину, в котором посягала на часть украинских территорий. Она публично предлагала аннексировать земли, которые считает "исторически" румынскими, а именно Северную Буковину, города Герца, Болград, Измаил, Мармарощину и остров Змеиный.

