Перед зимой украинцам готовят новые выплаты: в Кабмине анонсировали изменения

Акцент планируют сделать на энергетике, инвестициях в подготовку к холодному сезону и соцзащите

В Кабмине готовятся новые выплаты и программы поддержки для украинцев перед отопительным периодом. Инициативы, которые уже работали, пересматривают часть из них могут закрыть или оптимизировать, а ресурсы перераспределить на новые проекты.

Что нужно знать:

Правительство делает акцент на энергетических и инвестиционных программах

ОСМД, бизнес и частные дома хотят поддержать кредитами на генераторы

Программа "5-7-9" продолжит финансирование генераторов и газовой генерации

Дополнительных больших вливаний в бюджет пока не планируют

Речь идет не только об изменениях в прямых выплатах или программах типа "Пакунка тепла", но и о расширении программ кредитования, энергетической помощи и социальной защиты. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

По словам министра, правительство уже проанализировало все предыдущие инициативы — от "Зимней поддержки" до программ кэшбека и "Пакунка тепла" — и сейчас формирует новый комплексный механизм помощи.

Он отметил, что кроме ситуативных программ, например "Пакунок тепла", действуют социальные и экономические. На последних планируют сделать акцент: "Сейчас планируем расширить инвестиционные программы, чтобы ОСМД, частные дома, бизнес купили себе генераторы, все остальное, чтобы пройти зиму".

Программы поддержки социальной защиты планируют "фокусировать", деньги на это есть, объясняет Соболев, это ресурсы разных министерств, доноров, международных финансовых организаций, которые координируют на лучшие программы.

Мы посмотрели, по каким лучшим показателям и куда можно направить больше средств. Какие-то программы, по-видимому, нужно остановить, потому что либо затруднительный механизм доступа, либо уже нет необходимости. Поэтому мы организационно оптимизируем бюджет и донорские средства. Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

По его словам, дополнительные масштабные вливания в бюджет пока не планируют, а оптимизируют наличные деньги.

Министр сообщил о запуске новой программы поддержки средних и крупных предприятий по строительству энергетических мощностей. Кредиты по программе Минэкономики будут предоставляться под 10% через Национальное учреждение развития, а максимальный лимит финансирования будет составлять до 25 млн. евро на один объект без ограничения по размеру компании. "Мы видим, что по каким-то программам не используем деньги, поэтому направим их на эту программу, чтобы бизнес мог пройти зиму", – говорит Соболев.

Параллельно продолжает действовать программа "5-7-9", в рамках которой бизнес может получить кредиты под 0% до 10 млн. гривен на газовую генерацию и генераторы. Для других типов генерации доступно финансирование до 250 млн. гривен на стандартных условиях программы.

