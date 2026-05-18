Усик - Верховен: где и когда смотреть бой

Главный бой года будет доступен для просмотра в Украине

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет чемпионский бой против звезды кикбоксинга Рико Верховена (1-0, 0 КО). Шоу в Украине эксклюзивно покажет медиа-платформа kyivstar.tv.

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Kyivstar.tv — официальный транслятор поединка в Украине

DAZN официально покажет бой по всему миру

В прямом эфире смотреть бокс Усик — Верховен можно по подписке "Премиум HD" на kyivstar.tv. Об этом сообщает "Телеграф".

На данный момент стоимость подписки "Премиум HD" составляет 150 грн/месяц (первые 3 месяца, далее – 200 грн/мес.).

Для абонентов мобильного оператора "Киевстар" существует еще один способ посмотреть бой.

Активируй Суперсилу Киевстар ТВ (это уже включено в тариф за 0 грн/мес). Просто прокачай ее, подключив пакет "Киевстар ТВ Плюс" — и доступ к трансляции чемпионского поединка открыт.

Транслятор сообщил, что ориентировочно бой Усик — Верховен начнется в 21:45 по киевскому времени. При этому на платформе уточнили, что время старта главного поединка может меняться.

Кроме того, шоу Усик — Верховен покажет в Украине платформа DAZN. Стоимость просмотра составляет 830 грн либо 913 грн в зависимости от подписки.

Отметим, на данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

По мнению букмекеров, "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка, искусственный интеллект также не верит в нидерландца. Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.