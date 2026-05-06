Чем подкормить розы в мае: 2 главных правила для пышного цветения

Есть два правила, которые гарантируют пышное цветение и хороший рост ваших цветов

Начало мая, особенно с учетом затяжных холодов ранней весны, самое время для подкормок розы. Царица цветов нуждается в удобрениях для хорошего старта роста и дальнейшего пышного цветения. И именно от нас с вами сейчас зависит, насколько у розы хватит сил цвести и радовать окружающих своей красотой.

Есть два главных и простых правила для использования удобрений. Кстати, этот момент касается практически любых культур.

Начало сезона используем азотные удобрения, будь то любая селитра, мочевина (карбамид). Азот — это активный рост листьев, зеленый цвет побегов, силы на закладку бутонов и урожая. Берем 2 ст. ложки мочевины на 10 литров воды и подливаем под каждый куст розы. Отличной подойдет и кальциевая селитра в такой же дозировке. Повторяем или чередуем через 10-15 дней. С началом лета отказываемся от селитры, переходим на нитроамофоску, простое, доступное удобрение, в составе которого имеется в равном количестве азота, калия и фосфора. Берем 30-40 грамм на 10 литров (лучше сначала растворить в литре теплой воды).

Процесс бутонизации у роз в разгаре

Если есть возможности, на рынке предлагается масса удобрений со сложным составом и различными добавками, главное чтобы там было минимальное количество азота, и калий с фосфором. Но не зная точного состава своего грунта, давать конкретные рекомендации сложно, а нитроамофоска — универсальный солдат, который подойдет всем.

Чем еще можно подживить розу в начале мая. Можно подлить раствором коровяка (1 литр навозной жижи на ведро воды) или просто разложить под кустами роз компост слоем до 5-8 см. Это будет и мульча, и удобрение, которое с поливами будет подкармливать корневую систему.

Кратко о том, как правильно подкармливать розу для пышного цветения. Инфографика подготовлена ​​при помощи ИИ

