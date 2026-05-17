+25 не предел? Где в Украине может начаться внезапная летняя жара

Погода будет солнечной, без осадков

В Одессе ожидается постепенное усиление тепла с переходом к стабильной летней погоде. Самый теплый период выпадает н последние дни мая и первые дни июня.

Об этом свидетельствует прогноз системы WeatherNext 2 от Google. Согласно его данным, уже вскоре установится сухая и комфортная для пляжного сезона погода.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

В конце мая температура воздуха будет находиться на уровне +22…+26 градусов, а в начале июня город ощутит на себе настоящую летнюю жару, так как столбики термометров начнут показывать до +28 градусов.

Самые жаркие дни в мае будут 27–29 мая. Температура воздуха поднимется до +25…+26 градусов. Затем в период с 1 по 4 июня ожидается до +28 и начинается настоящий пляжный сезон.

Однако есть важный момент — такая температура не является экстремальной жарой, поскольку впереди, согласно прогнозу, ожидается до +30…+35 градусов.

Прогноз погоды в Одессе. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Прогноз "Укргидрометцентра"

Согласно данным на сайте "Укргидрометцентр", с 17 по 21 мая в Одессе ожидаются дожди с грозами, а температура воздуха будет на уровне +20..+25 градусов.

Более детального прогноза на последние дни мая или первый месяц лета пока не был опубликован.

Прогноз погоды в Одессе. Скриншот: "Укргидрометцентр"

