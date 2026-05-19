Волк никогда не нападал на людей в Украине: ученый уверен на 99%

С начала большой войны популяция этих хищников в нашей стране выросла вдвое

Волки в Украине никогда не нападали на людей как на добычу. Могли быть нападения на человека бешеного животного.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, о нападениях волков он не слышал, в то же время были случаи нападений медведя с летальным финалом, однако их очень мало — можно сосчитать там на пальцах одной руки.

"О волках мне такие факты неизвестны абсолютно. По медведям это были частные случаи, и в принципе, если разобраться, то было нарушение человеком определенных правил поведения в дикой природе. А именно относительно волков — я не слышал, и я думаю что не было таких случаев. Даже на 99% убежден, что не было. Могли быть нападения на человека бешеным животным, когда люди защищались. Но чтобы волки нападали на человека как на добычу и чтобы человек погиб — я такого не помню", — сказал зоолог.

Он добавил, что в Швеции и Норвегии регулярно выдают разрешения на отстрел волков для контроля численности. Но в целом в странах ЕС волк строго охраняется законом.

Где в Украине можно встретить волков

На территории нашей страны волки встречаются повсюду за исключением Крыма. В осносном хищник проживает в лесной зоне и Карпатах.

Волк. Фото: SaveWildFund

Волк — активный охотник, способный развивать скорость до 75 км/час (типичная — 55—60 км/час). За ночь животное может пройти 60–80 км. Голодному волку нужно до 10 кг мяса за раз.

Что делать, если встретил волка

Прежде всего нужно сохранять спокойствие: не паникуйте и не убегайте. Надо медленно отступать назад, не поворачиваясь спиной. Создавайте шум и станьте визуально большими, отступайте к безопасному месту.

Что делать, если встретил волка | Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Категорически нельзя убегать, потому что резкие движения запускают охотничий инстинкт хищника. Не смотрите волку в глаза – в животном мире прямой зрительный контакт воспринимается как вызов или угроза. Не улыбайтесь – демонстрацию зубов волк может расценить как агрессию.

Напомним, Игорь Дикий также рассказал "Телеграфу", что количество волков в Украине выросло вдвое со времен до начала полномасштабного вторжения. И причина не только в том, что в Украине действует запрет на охоту.