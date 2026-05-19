Золотой красавец: украинец поймал очень красивую рыбу-великана почти на 20 кг (фото)

Трофей может быть одним из самых больших в водоеме

Такого карпа вытащить — не обыденное дело. На рыболовном озере "Вин фиш" в Тернопольской области возле села Киданцы рыбак вытащил карпа, которого едва удержал в руках.

Фотографией и видео Олег Скоропад поделился в соцсетях. Заметим, приблизительная оценка веса карпа с учетом толщины спины и объема живота рыбы — не менее 14-17 кг.

Немалый улов/ Фото: threads.com/@skoropadoleg

"Чуть удочки не украло", — делится мужчина в подписи к видео. И правда, рыба немалая – приблизительная длина карпа – 80 сантиметров.

Этот экземпляр – настоящий красавец. Чешуя большая, правильной формы, переливается золотисто-желтым и бронзовым, как и должно быть у здорового карпа.

На сайте рыболовного озера указано, что у них карпы весом до 17 килограммов, поэтому Олег Скоропад мог выловить рекордную для водоема рыбу. Озеро работает по принципу карпфишинга, когда выловленную рыбу отпускают обратно.

Заметим, что карпы могут вырастать и до метра длиной. В основном рыбаки вылавливают меньшие экземпляры, но с развитием трофейной рыбалки рекорды веса ставят все чаще. Вес 20, 25 или даже 30 килограммов все еще удивляет, однако есть куда расти — в Украине самый выловленный карп весил более 40 килограммов. Это был зеркальный карп. Мировой же рекорд – более 50 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чтобы вырасти до таких размеров, карп должен прожить более десяти лет. За несколько лет он набирает около двух килограммов.