Москитные сетки больше не единственное решение: что используют вместо них в 2026

Марина Бондаренко
Как защитить свой дом от насекомых Новость обновлена 19 мая 2026, 14:29
Как защитить свой дом от насекомых.

Есть четыре простых способа на разный бюджет

Лето – это не только тепло, но и комары, легко портящие сон и комфорт в доме. Вместо привычных москитных сеток существуют более простые и иногда даже более эффективные решения, о которых многие до сих пор не знают.

Какие есть эффективные способы борьбы с комарами, написали в "okdiario". Детальнее о них рассказал "Телеграф".

Натуральные средства от насекомых

Один из самых популярных вариантов – природные репелленты. Ароматы цитронеллы, лаванды или мяты помогают отпугивать комаров и создают приятную атмосферу в комнате.

Ультрафиолетовые ловушки

Специальные лампы привлекают насекомых светом, после чего их нейтрализуют. Также используют электрические фумигаторы с пластинами или жидкостями – они помогают быстро снизить количество комаров в помещении.

Ультрафиолетовая лампа для уничтожения комаров

Магнитные шторы

Еще одна удобная альтернатива для дверей или балкона. Они легко открываются и сами закрываются путём магнитов, не давая насекомым проникнуть внутрь.

Магнитные шторы вместо москитной сетки

