Москитные сетки больше не единственное решение: что используют вместо них в 2026
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть четыре простых способа на разный бюджет
Лето – это не только тепло, но и комары, легко портящие сон и комфорт в доме. Вместо привычных москитных сеток существуют более простые и иногда даже более эффективные решения, о которых многие до сих пор не знают.
Какие есть эффективные способы борьбы с комарами, написали в "okdiario". Детальнее о них рассказал "Телеграф".
Натуральные средства от насекомых
Один из самых популярных вариантов – природные репелленты. Ароматы цитронеллы, лаванды или мяты помогают отпугивать комаров и создают приятную атмосферу в комнате.
Ультрафиолетовые ловушки
Специальные лампы привлекают насекомых светом, после чего их нейтрализуют. Также используют электрические фумигаторы с пластинами или жидкостями – они помогают быстро снизить количество комаров в помещении.
Магнитные шторы
Еще одна удобная альтернатива для дверей или балкона. Они легко открываются и сами закрываются путём магнитов, не давая насекомым проникнуть внутрь.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ученые выяснили, почему комары кусают людей. Как они понимают, что перед ними — их "ужин".