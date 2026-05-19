Москітні сітки більше не єдине рішення: що використовують замість них у 2026

Є чотири прості способи на різний бюджет

Літо — це не тільки тепло, а й комарі, які легко псують сон і комфорт у домі. Замість звичних москітних сіток існують простіші й інколи навіть ефективніші рішення, про які багато хто досі не знає.

Які є ефективні способи боротьби з комарами, написали в "okdiario". Детальніше про них розповів "Телеграф".

Натуральні засоби від комах

Один із найпопулярніших варіантів — природні репеленти. Аромати цитронелли, лаванди чи м’яти допомагають відлякувати комарів і створюють приємну атмосферу в кімнаті.

Ультрафіолетові пастки

Спеціальні лампи приваблюють комах світлом, після чого нейтралізують їх. Також використовують електричні фумігатори з пластинами або рідинами — вони допомагають швидко зменшити кількість комарів у приміщенні.

Магнітні штори

Ще одна зручна альтернатива для дверей чи балкона. Вони легко відкриваються і самі закриваються шляхом магнітів, не даючи комахам проникнути всередину.

