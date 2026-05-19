Украинская речная рыба, которая редка в Европе: ихтиолог удивила фактом

Небольшой пресноводный обитатель воспринимается как настоящая находка

Один из распространенных в Украине видов речной рыбы может казаться редкостью в странах Западной Европы. Речь не об уникальных видах, а о довольно обычных, таких как освянка или, как ее еще называют, верховка.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиологиня Юлия Куцоконь.

По ее словам, в Украине освянка все еще присутствует в почти любой реке.

"Меня просто удивило, с какой настойчивостью они в каждой маленькой плотве видели овсянку", — сказала собеседница.

Куцоконь обратила внимание, что помимо такой рыбы, есть еще и птица освянка.

Овсянка — что о ней известно

В народе эту рыбу могут называть также верховкой, поскольку она плавает у поверхности воды.

Питается насекомыми, а ночью опускается на глубину и поедает зоопланктон. К слову, сама овсянка является кормовой базой для многих хищных видов рыб.

Овсянка. Фото: Википедия

Достигает длины 8—9 см, чаще 6 см. Окраска спины бледно-зеленоватая, бока — ярко-серебристые. Все плавники бесцветные. Вдоль боков, особенно в задней части тела, тянется слегка голубоватая полоска.

Продолжительность жизни не превышает 3-4 года. Встречается в реках с медленным течением, прудах и озерах с песчаным дном. Собирается в стаи. Летом держится у поверхности воды, весной и осенью у дна, зимой закапывается в грунт.

