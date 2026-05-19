Милые, но очень опасные. В Харькове заметили стаю хищников (видео)

К диким животным нельзя приближаться

В Харькове мужчина увидел устрашающую картину с хищниками. Ведь стая малышей буквально раздирала зайца.

Соответствующее видео автор опубликовал в Тик Ток. На кадрах видно, что почти десяток лисенят ночью в Харькове лакомились добычей.

По словам автора, отсутствие охотничьего сезона во время полномасштабного вторжения создает немалые проблемы. Ведь нет контролируемого отстрела хищников, которые размножаются. Особую опасность в этом списке могут представлять лисицы, которые часто являются переносчиками бешенства.

Учитывая довольно маленький возраст лисенят, можно предположить, что не они сами подстрелили зайца, а его принесла мать. Поэтому вполне вероятно, что рядом с автомобилем была взрослая хищница, которая при необходимости может атаковать, особенно когда есть угроза потомкам.

Лисята в Харькове

В комментариях пользователи были удивлены картиной, ведь такого количества лисенят они еще не видели. Были люди, отмечавшие, что видео хоть и милое, но такое количество хищников действительно беда. Люди писали:

Я в шоке.

Ого.

Ого, как много!

Голодные бедненькие.

Очень люблю животных. Лисята супер. Но нужно смотреть правде в глаза, это беда.

Для справки

Лиса — это опасный хищник, который может быть переносчиком бешенства, даже лисята. Эта смертельная болезнь поражает мозг животных и людей, поэтому трогать хищников нельзя. Одним из признаков бешенства является нетипичное поведение и отсутствие страха, что часто демонстрируют лисы в городах. Однако их визиты могут быть обусловлены голодом и попытками найти пищу.

