Усик - Верховен: как посмотреть бой за границей

Супербой покажут по всему миру

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится большой вечере бокса, в главном бою которого на ринг выйдут украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) и нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО). Мировым транслятор шоу бокса Усик — Верховен является медиа-платформа DAZN.

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

За пределами Украины поединок можно посмотреть на DAZN

Шоу бокса покажут по системе PPV

За границей Украины вечер бокса Усик — Верховен покажет платформа DAZN. Об этом сообщает "Телеграф".

Шоу на DAZN будет доступно для просмотра по системе PPV Pay-Per-View (с англ. — "плата за просмотр"). Стоимость просмотра составит 830 грн/год либо 913 грн в зависимости от подписки. Первый вариант даст возможность посмотреть 12 шоу PPV в течение года без дополнительной платы. Второй вариант позволит посмотреть шоу Усик — Верховен, а также даст 7-дневный доступ к пакету DAZN Standart.

Вечер бокса на DAZN стартует в 18:00 по киевскому времени. Главный бой шоу ориентировочно начнется после полуночи.

Оплата для просмотра контента DAZN производится тремя способами: банковская карта, PayPal и Google Pay.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.

Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.