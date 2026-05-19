На Говерле хотели установить рекорд: какой именно и почему это вызвало огромный скандал

Диджей утверждает, что выступление якобы должно быть "без звука"

Карпатский национальный природный парк пригрозил ответственностью организаторам DJ-выступления на Говерле в случае несоблюдения природоохранного законодательства. Инициатива провести на самой высокой горе Украины 90-минутное выступление вызвало немалое осуждение в сети. "Телеграф" разбирался в ситуации.

Что нужно знать:

На Говерле планировали установить рекорд — 90-минутное DJ-выступление

В сети мероприятие вызвало волну критики

Карпатский нацпарк предупредил об ответственности

Организатор сообщил о переносе мероприятия

Рекорд должен был установить Виталий Кенидра, известный как DJ Military, он анонсировал его проведение 24 мая. Сообщение-рекламу мероприятия распространяли также организаторы туров pro_karpaty.

По сети ширились сообщения диджея о том, что его рекорд поддерживает немало известных компаний. Но когда пользователи обратили на это внимание и потребовали от компаний публичного объяснения, их представители заявили, что к идее рекорда не имеют никакого отношения.

Даже pro_karpaty вышел с коммуникацией, мол, не проверили информацию и просто информировали туристов.

Что говорят в заповеднике

Карпатский национальный природный парк напоминает – в заповедниках запрещено шумовое влияние, превышающее нормы и деятельность, что может негативно повлиять на состояние Говерлы. Более того, большая толпа туристов тоже не на пользу.

Всем известно, что массовые мероприятия в высокогорье приводят к уничтожению и повреждению альпийской и субальпийской растительности, засорению территории и создают условия для смещения и разрушения структуры поверхностного слоя земли. Из-за шумового беспокойства животные могут покинуть гнезда или малышей, что приводит к гибели потомства и нарушению экосистемы. Громкая музыка наносит вред не только окружающей среде, но и сводит на нет рекреационный отдых других граждан, посещающих леса и горы ради единения с природой и психологической разгрузки. Карпатский национальный природный парк

Напомнили также и о сезоне тишины, ведь в период размножения диких животных запрещены какие-либо меры, "являющиеся источником повышенного шума и беспокойства". В заповеднике отметили, что если законодательство Украины будет проигнорировано, предусмотрена административная (Кодекс об админправонарушениях, ст.91) и уголовная (по ст.25 УКУ) ответственность.

Диджей заявляет о "тихом" рекорде

В ответ на критику DJ Military (Виталий Кенидра) поначалу заявил, что со звуком должна быть только фиксация, но она вроде бы не будет громкой. Однако потом изменил утверждение — DJ set на Говерле вроде бы должен быть без звука.

"Вся музыка была предусмотрена исключительно в наушниках для DJ, без колонок и громкого озвучивания", — пишет он в сообщении от 19 мая. Сейчас рекорд перенесен, якобы из-за погодных условий.

Отдельное возмущение украинцев вызвало то, что в рекламе упоминался "доезд", ведь джипинг или подобные забавы вредят горам, а в заповедниках вообще запрещены.

