Не сажайте картошку: опытный фермер заменил ее на вредные деревья, и вот почему

Несмотря на риски, фермер надеется на стабильный доход

Нидерландский фермер счел, что выращивать картофель больше не выгодно и посадил на его месте орехи. Пока грецкий и фундук не принесли ему большого состояния, но он надеется на более высокие прибыли в будущем.

Об опыте Левиена Якобса пишет Rijnmond. Его решению поспособствовало то, что в Нидерландах из-за рекордного урожая 2025 года был избыток картофеля и продавать его приходилось чуть ли не в убыток. Зато фундук и грецкий орех могут приносить суммы в десятки раз больше. Достичь полноценной прибыли мужчина планирует за пять лет.

Сейчас он засадил 6,5 га из 40, это 218 деревьев грецкого ореха и более 2000 кустов фундука. Именно фундук должен стать основой будущей фермы. Риск есть, ведь полная урожайность фундука наступает всего через 5 лет, а грецкий орех дорастает до полного размера за 15 лет.

Чем опасен грецкий орех для домов и огорода

Для Нидерландов это рискованный шаг, ведь обычно орехи выращивают в теплом климате – фундук в Турции, Италии, Испании, а грецкий орех в Китае, США, Турции и Иране. Однако есть и другие неочевидные риски.

Грецкий орех представляет опасность для фундамента дома из-за мощной корневой системы, растущей до 20 метров вширь. Также дерево выделяет токсин юглон, поэтому его сажают не ближе 8–10 метров от зданий и грядок. Этого можно избежать именно на ферме, где орех будет расти далеко в поле.

Юглон – это природный токсин (гербицид), который содержится во всех частях дерева (корни, коре, листьях и скорлупе). Он является естественным защитным механизмом, угнетая рост других растений вокруг. Опасны даже опавшие листья, которые выделяют его в землю. Однако есть и те, кто может противиться.

Из-за юглона не растут или плохо растут:

Овощи : помидоры, картофель, баклажаны, перец.

: помидоры, картофель, баклажаны, перец. Плодовые деревья : яблони, груши.

: яблони, груши. Кусты : ежевика, черника.

Культуры, устойчивые к юглону:

Овощи : кукуруза, лук, чеснок, фасоль, свекла.

: кукуруза, лук, чеснок, фасоль, свекла. Ягоды : малина, смородина, крыжовник.

: малина, смородина, крыжовник. Цветы и зелень : нарциссы, ирисы, мята.

