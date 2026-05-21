Не сажайте картошку: опытный фермер заменил ее на вредные деревья, и вот почему
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Несмотря на риски, фермер надеется на стабильный доход
Нидерландский фермер счел, что выращивать картофель больше не выгодно и посадил на его месте орехи. Пока грецкий и фундук не принесли ему большого состояния, но он надеется на более высокие прибыли в будущем.
Об опыте Левиена Якобса пишет Rijnmond. Его решению поспособствовало то, что в Нидерландах из-за рекордного урожая 2025 года был избыток картофеля и продавать его приходилось чуть ли не в убыток. Зато фундук и грецкий орех могут приносить суммы в десятки раз больше. Достичь полноценной прибыли мужчина планирует за пять лет.
Сейчас он засадил 6,5 га из 40, это 218 деревьев грецкого ореха и более 2000 кустов фундука. Именно фундук должен стать основой будущей фермы. Риск есть, ведь полная урожайность фундука наступает всего через 5 лет, а грецкий орех дорастает до полного размера за 15 лет.
Чем опасен грецкий орех для домов и огорода
Для Нидерландов это рискованный шаг, ведь обычно орехи выращивают в теплом климате – фундук в Турции, Италии, Испании, а грецкий орех в Китае, США, Турции и Иране. Однако есть и другие неочевидные риски.
Грецкий орех представляет опасность для фундамента дома из-за мощной корневой системы, растущей до 20 метров вширь. Также дерево выделяет токсин юглон, поэтому его сажают не ближе 8–10 метров от зданий и грядок. Этого можно избежать именно на ферме, где орех будет расти далеко в поле.
Юглон – это природный токсин (гербицид), который содержится во всех частях дерева (корни, коре, листьях и скорлупе). Он является естественным защитным механизмом, угнетая рост других растений вокруг. Опасны даже опавшие листья, которые выделяют его в землю. Однако есть и те, кто может противиться.
Из-за юглона не растут или плохо растут:
- Овощи : помидоры, картофель, баклажаны, перец.
- Плодовые деревья : яблони, груши.
- Кусты : ежевика, черника.
Культуры, устойчивые к юглону:
- Овощи : кукуруза, лук, чеснок, фасоль, свекла.
- Ягоды : малина, смородина, крыжовник.
- Цветы и зелень : нарциссы, ирисы, мята.
Ранее "Телеграф" рассказывал о трех сортах абрикосов, наиболее болеющих монилиозом. Следует заметить, сортов, которые полностью сопротивлялись болезни не существует.