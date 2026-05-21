Не саджайте картоплю: досвідчений фермер замінив її на шкідливі дерева, і ось чому

Попри ризики, фермер сподівається на стабільний дохід

Нідерландський фермер порахував, що вирощувати картоплю більше не вигідно та посадив на її місці горіхи. Поки волоський та фундук не принесли йому великих статків та він сподівається на вищі прибутки в майбутньому.

Про досвід Левієна Якобса пише Rijnmond. Його рішенню посприяло те, що в Нідерландах через рекордний врожай 2025 року був надлишок картоплі і продавати її доводилось ледь не в збиток.Натомість фундук та волоський горіх можуть приносити суми в десятки разів більше. Досягнути повноцінного прибутку чоловік планує за п'ять років.

Ліщина звичайна (фундук)/ Фото: sad-krona.in.ua

Наразі він засадив 6,5 га за 40, це 218 дерев волоського горіха і понад 2000 кущів фундука. Саме фундук має стати основою його майбутньої ферми. Ризик є, адже повна врожайність фундука настає лише за 5 років, а волоський горіх доростає до повного розміру за 15.

Фермер посадив горіхи замість картоплі/ Фото: Rijnmond

Чим небезпечний волоський горіх для будинків і городу

Для Нідерландів це ризикований крок, адже зазвичай горіхи вирощують в теплому кліматі — фундук в Туреччині, Італії, Іспанії, а волоський горіх в Китаї, США, Туреччині та Ірані. Проте є й інші, неочевидні ризики.

Волоський горіх становить небезпеку для фундаменту будинку через потужну кореневу систему, що росте до 20 метрів ушир. Також дерево виділяє токсин юглон, тому його садять не ближче ніж за 8–10 метрів від будівель та грядок. Цього можна уникнути саме на фермі, де горіх ростиме далеко в полі.

Юглон — це природний токсин (гербіцид), який міститься в усіх частинах дерева (корінні, корі, листі та шкаралупі). Він є природним захисним механізмом, пригнічуючи ріст інших рослин навколо. Небезпечним є навіть опале листя, яке виділяє його в землю. Проте є й ті, хто може опиратися.

Волоський горіх

Через юглон не ростуть або погано ростуть:

Городина : помідори, картопля, баклажани, перець.

: помідори, картопля, баклажани, перець. Плодові дерева : яблуні, груші.

: яблуні, груші. Кущі: ожина, чорниця.

Культури, стійкі до юглону:

Овочі : кукурудза, цибуля, часник, квасоля, буряк.

: кукурудза, цибуля, часник, квасоля, буряк. Ягоди : малина, смородина, аґрус.

: малина, смородина, аґрус. Квіти та зелень: нарциси, іриси, м'ята.

