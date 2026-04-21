Больше не сажайте овощи абы как: секретная схема смешанных грядок для рекордного урожая

Партнерство между растениями — залог успешного выращивания. Есть пары, которые взаимно защищают друг друга от болезней и вредителей.

Многие садоводы и владельцы огородов убеждены в пользе совместной посадки – выращивания одних культур среди других для увеличения урожая. Считается, что растения, которые хорошо сочетаются по вкусу, часто хорошо растут вместе, например, базилик и помидоры, свекла и лук, укроп и огурцы, а также салат и руккола.

Мы перечислим лучшие пары, соседство которых не только позволит улучшить качество и количество урожая, но и позволит вашим грядкам выглядеть более эффектно.

1. Лук и морковь

Посадка лука через ряд между морковью отпугивает морковную муху из-за запаха лука, а запах моркови сбивает с толку луковую муху. Меньше вредителей, больше пользы.

2. Бархатцы рядом с помидорами и огурцами

Такая посадка помогает отпугивать или сбивать с толку таких насекомых, как тля и белокрылка оранжерейная. Плюс еще и в том, что как только вы посадите любые красивые ароматные цветы рядом с тем, что планируете употреблять в пищу, вы привлечете множество полезных насекомых.

Лук и морковь помогают друг другу, а бархатцы отпугивают насекомых от помидоров и огурцов. Фото: сгенерировано ИИ

3. Корневой сельдерей и чеснок

Чеснок осенью сажается специально с широкими междурядьями, в которые по весне высаживается корневой сельдерей. И сельдерей получается крупнее, и чеснок защищает его от вредителей.

4. Зеленый лук и свекла

Нужно сеять обе культуры одновременно – в любое время в апреле, мае или июне, оставляя между кустами свеклы расстояние в 30 см. В междурядьях будет расти лук. К началу июля получается прекрасный урожай зеленого лука. С одной грядки можно собрать два урожая. Позже можно собрать свеклу.

Чеснок помогает сельдерею, а зеленый лук - отличный сосед для свеклы. Фото: сгенерировано ИИ

5. Мангольд и кустовая фасоль

Высаживайте ряды стручковой фасоли вместе с посевами мангольда, и когда фасоль созреет, мангольд начнет занимать ее место. После сбора урожая фасоли ее кусты просто срезаются у самой земли и отправляются в компостную кучу, после чего мангольд может в полную силу размножаться. Ему также немного помогают азотные клубеньки на фасоли.

6. Фенхель с огурцами

Еще одна отличная пара, демонстрирующая взаимовыгодное сотрудничество.

Мангольд хорошо растет с кустовой фасолью, а фенхель - с огурцами. Фото: сгенерировано ИИ

