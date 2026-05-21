Зеленская появилась в вышиванке за 18 тысяч грн: она имеет сакральный смысл (фото)

Раньше синюю вышитую рубашку носили, чтобы защититься от зла

Супруги Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с национальным праздником — Днем вышиванки. Первая леди выбрала для этого события особый наряд от украинского бренда с глубоким сакральным содержанием.

Праздничное сообщение появилось в официальном Telegram-канале Zelenskiy/Official. Владимир Зеленский отметил важность традиций в современных реалиях. К публикации была добавлена фотография, на которой президент и первая леди совместно позируют перед камерой в праздничных вышитых рубашках.

Веками нас очаровывал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим – своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы каждый день вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Леча раны. Обучая детей и когда учатся сами. Мы храним память и строим будущее. С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо! Владимир Зеленский

Бренд, стоимость и символизм рубашки Зеленской

Первая леди для торжественного дня выбрала льняную вышиванку от украинского модного бренда Varenyky Fashion. Модель называется "Дерево Рода". Согласно информации на официальном сайте производителя, рубашка создана из 100% льна, а ее стоимость составляет 18 500 гривен.

Орнамент этой одежды символизирует бесконечное продолжение рода, прочную связь между поколениями, семейное благополучие, достаток и защиту семьи, а также издавна считавшееся помощником для молодых женщин в поисках своей судьбы.

Особое значение имеет и цвет вышивки на рубашке первой леди. Синий тон в традиционной украинской культуре олицетворяет небесную лазурь и хрустальную чистоту воды, сообщает "Галичанка". Более ста лет назад синие нити несли в себе глубокий сакральный смысл, отвечавший за женскую энергию, покой, бесконечность и защиту от всего злого.

Одежду с орнаментом такого цвета обычно носили дети для оберега от болезней, а также женщины, больше не планировавшие продолжать род. Кроме того, синие элементы вышивали на наряде мужчин, когда их жизни угрожала серьезная опасность.

Напомним, что 20 мая была седьмая годовщина от инаугурации Владимира Зеленского.