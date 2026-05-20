Не сажайте эти 3 сорта абрикоса: монилиоз их просто обожает
Среди тройки худших сортов оказались и старые, всем знакомые разновидности
Главная болезнь, из-за которой пропадает абрикос — это монилиоз. Конечно, есть продвинутые схемы обработки сада, есть передовые препараты, но есть также и сорта абрикоса, которые особенно легко и быстро проигрывают в битве с этим грибком.
Не зря это опасное грибковое заболевание еще называют монилиальным ожогом, потому что дерево под натиском монилиоза выглядит как обгоревшее: почерневшие побеги, засыхающие и опадающие цветы. Даже молоденькие ветви быстро вянут и скручиваются. И без обработок дерево просто пропадет, причем есть тройка сортов абрикоса, которые без должного ухода пропадают особенно быстро.
- Краснощекий. Да, старый сорт, который многие знают. Но сейчас появилось много новых сортов абрикоса, более устойчивых и менее привередливых.
- Ананасный. Еще один старый знакомый, которому требуется жесткая схема обработок до 5-7 в год. Иначе он будет болеть и впустую занимать много места в вашем саду.
- Голдрич, североамериканская селекция. Тоже по факту оказался очень восприимчивым к отечественным грибкам.
Важно: что касается устойчивости абрикосов к монилиозу, то все относительно. Ведь абсолютно не восприимчивых сортов не существует: во влажную погоду без профилактической обработки болеют все, увы.
