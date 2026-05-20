Не сажайте эти 3 сорта абрикоса: монилиоз их просто обожает

Среди тройки худших сортов оказались и старые, всем знакомые разновидности

Главная болезнь, из-за которой пропадает абрикос — это монилиоз. Конечно, есть продвинутые схемы обработки сада, есть передовые препараты, но есть также и сорта абрикоса, которые особенно легко и быстро проигрывают в битве с этим грибком.

Не зря это опасное грибковое заболевание еще называют монилиальным ожогом, потому что дерево под натиском монилиоза выглядит как обгоревшее: почерневшие побеги, засыхающие и опадающие цветы. Даже молоденькие ветви быстро вянут и скручиваются. И без обработок дерево просто пропадет, причем есть тройка сортов абрикоса, которые без должного ухода пропадают особенно быстро.

Краснощекий. Да, старый сорт, который многие знают. Но сейчас появилось много новых сортов абрикоса, более устойчивых и менее привередливых. Ананасный. Еще один старый знакомый, которому требуется жесткая схема обработок до 5-7 в год. Иначе он будет болеть и впустую занимать много места в вашем саду. Голдрич, североамериканская селекция. Тоже по факту оказался очень восприимчивым к отечественным грибкам.

Важно: что касается устойчивости абрикосов к монилиозу, то все относительно. Ведь абсолютно не восприимчивых сортов не существует : во влажную погоду без профилактической обработки болеют все, увы.

Какие абрикосы не стоит сажать в Украине.

