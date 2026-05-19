Усик - Верховен: онлайн-трансляция пресс-конференции перед боем (видео)

Бойцы поучаствуют во второй пресс-конференции

В четверг, 21 мая, в Гизе (Египет) состоится последняя пресс-конференция участников грандиозного вечера бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). Украинский боксер и нидерландский кикбоксер пообщаются с прессой перед очным поединком.

В прямом эфире в Украине мероприятие покажет YouTube-канал DAZN Boxing. Начало в 21:00 по киевскому времени. Ожидается, что бойцы ответят на вопросы, после чего сойдутся в битве взглядов.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.

Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.