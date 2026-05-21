Порно могут легализировать в Украине совсем скоро: что предлагает нашумевший закон

Инициатива уже давно готова к рассмотрению

В Верховной Раде Украины может состояться голосование по законопроекту №12191, которым предлагают декриминализировать создание и распространение порнографии среди взрослых. При этом, сохраняются наказания за подобный контент с участием несовершеннолетних, без согласия, а также за насилие и ряд других запрещённых форм.

Об этом в четверг, 21 мая, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, данный проект был подан совместно с коллегами и уже как год готов к рассмотрению.

"Напомню, этот законопроект №12191 внесен мной с коллегами из профильного правоохранительного Комитета. Достаточно компромиссный и готов для рассмотрения уже как год. Все замечания к нему сняты. Вроде бы никаких политических преград не должно быть. Но мы не знаем, достаточно ли голосов", — пишет нардеп.

О проекте №12191

Кроме того Железняк обратил внимание на возможное противоречие в законодательстве. То есть, после принятия закона о налогооблажении электронных платформ может возникнуть ситуация, когда государство будет взымать налоги с определенной деятельности, но одновременно сохранять уголовную ответственность за нее.

Следующая сессия Верховной Рады состоится в среду, 28 мая. Однако итоговое решение будет зависеть от поддержки в парламенте.

Законопроект №12191 — что о нем известно

Проект был зарегистрирован в ноябре 2024 года. Новый закон должен изменить статью 301 Уголовного Кодекса Украины так, чтобы взрослым людям за снятие и распространение видео интимного характера (совершеннолетних) не грозила тюрьма сроком на 3-5 лет.

Однако уголовная ответственность останется за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей (ответственность усилится).

Сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи).

Инициаторами стали:

Железняк Ярослав Иванович (IX созыва),

Неклюдов Владлен Михайлович (IX созыва),

Бужанский Максим Аркадьевич (IX созыва),

Нестеренко Кирилл Александрович (IX созыва),

Минько Сергей Анатольевич (IX созыва),

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан с целью введения более жесткого наказания за вовлечение детей и подростков в порно, распространение таких материалов среди несовершеннолетних и принуждение их к съемкам.

Для взрослых же, напротив, хотят декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку, а также сбыт и распространение подобного рода контента.

Законопроект №12191 — что о нем известно. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В 2025 году глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем канале в Telegram рассказал, что потенциал налоговых поступлений, к примеру, от создателей контента для OnlyFans — около 1 млрд грн в год. Но для получения этих средств необходимо решить вопрос с декриминализацией ст. 301 УКУ.

"Пока вместо существенных потенциальных поступлений в бюджет, имеем более 380 млн грн налоговой задолженности создателей контента только за 2020-2022 гг. Если брать 2023 год, то цифры поражают еще больше. За этот период 7914 украинцев получили доход на платформе на сумму около 5 млрд грн, что на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года. Однако это данные платформы. За 2024 год только 152 украинца официально задекларировали 132,8 млн грн дохода от платформы OnlyFans. В бюджет по этому начислено более 13 млн грн налога", — говорил он.

К тому же он подчеркнул, что эти налоги хотят честно платить, но сталкиваются с угрозами уголовного преследования.

"С одной стороны, государство готово брать налоги с деятельности на платформе, а с другой – занимается уголовными преследованиями тех, кто занимается этой деятельностью. Так быть не может. Пора остановить фестиваль лицемерия и декриминализировать 301 статью", — подытожил Гетманцев.

Доход украинцев с OnlyFans

То есть, ситуация выглядит следующим образом:

Человек зарабатывает на OnlyFans, публикуя контент для взрослых — на него подписываются за деньги

Государство хочет брать с этих доходов налоги

Но одновременно действует статья 301 УКУ, из-за которой создание и распространение порнографического контента может считаться уголовным преступлением.

Потому законопроект предлагает декриминализировать 301 статью, чтобы участники этой и других подобных платформ могли спокойно платить налоги.

По данному вопросу также была подписана соответствующая петиция на сайте президента. Она собрала неоходимые 25 тыс. голосов. Инициатором обращения выступила модель платформы OnlyFans Светлана Дворникова.

"Я – добросовестный налогоплательщик и модель OnlyFans, произвожу эротический контент. За пять лет я отдала налогами государству более 40 миллионов гривен. Сорок миллионов – это сотня пикапов или две тысячи FPV-дронов для ВСУ. Однако вместо благодарности за эти деньги государство возбудило против меня уголовное дело по статье 301", — говорится в тексте петиции.

Петиция на сайте президента

В ответ на петицию президент Владимир Зеленский прямо не поддержал и не отклонил предложение о декриминализации порно. Он ответил, что решать это должна Верховная Рада, так как законопроект №12191 уже находится на рассмотрении парламента.

Ответ президента Владимира Зеленского на петицию

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине была разоблачена схема прикрытия "порноофисов". Были проведены масштабные обыски в полиции Тернопольщины, Житомирщины и Прикарпатья.