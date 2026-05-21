20 лет унижений: как Путина снова опустили в Китае

Пекин сохраняет жесткую позицию

В ходе своего визита в Пекин российский глава Владимир Путин в пятый раз за последние 20 лет провалил попытки уговорить председателя КНР Си Цзиньпина одобрить строительство нового крупного газопровода "Сила Сибири — 2". Китай диктует жесткие условия, пользуясь тем, что после потери европейского рынка у Москвы не осталось альтернатив.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Для понимания ситуации:

С 2019 года РФ экспортирует газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири". КНР в настоящее время импортирует примерно 40 млрд кубометров российского газа ежегодно. Вторая линия трубопровода могла бы транспортировать до 50 млрд кубометров газа в год через Монголию в Китай. Эта идея крайне важна для России, ведь потеряв европейский рынок она ищет альтернативные направления сбыта. Однако Путину не удалось прийти к внятному согласию с Си Цзиньпином. Китай выдвинул свои условия и переговоры завершились без соглашения и конкретных сроков.

"Фактически, президент заявил во время переговоров, что уже существует общее понимание основных параметров "Силы Сибири-2". Есть понимание маршрута и того, как он будет построен. Некоторые детали еще требуют окончательного согласования, но в целом такое понимание уже существует", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В ходе своего визита в Китай в сентябре Путин заявлял, что цена на газ в системе будет подобна той, которая используется для российских поставок в Европу.

"Основные разногласия по ценообразованию, финансированию и условиям контрактов, похоже, не решены", – сказал Дэниэл Слит, старший советник по вопросам политики в Институте глобальных изменений.

"Сила Сибири-2" - что известно о газопроводе. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Пекин не спешит спасать Москву и диктует условия

Иван Ус объясняет, что Россия предпринимает попытки договориться с Китаем еще с 2022 года.

"Россия зарабатывала деньги на европейском рынке, а затем решила выстрелить себе в ногу и заявить, что не будет поставлять газ из-за поддержки Европы Украины. При этом Европа не налагала никаких санкций на газ. Сказала: "Трудно, но будем искать другие варианты". Как заявила российская пропаганда: "Европа повернулась к нам спиной, а мы теперь повернемся лицом к Китаю". Но процитирую российского олигарха Олега Дерипаску: "Китай этого не заметил", — отметил собеседник.

По его словам, Китай все же заметил и прекрасно осознает, что Россия своими же руками отрезала себя от европейского рынка и кроме Пекина у нее нет больше альтернатив. РФ приняла решение строить второй газопровод в Китай — "Сила Сибири — 2". Однако КНР заявляет, что имеет собственный газовый баланс и не желает получать монополизацию поставок газа в Китай, в том числе, дабы не повторить судьбу Евросоюза, который сильно зависел от страны-агрессора.

Маршрут газопровода в Китай. Карта: Reuters

Китай выдвинул России следующие условия:

строительство газопровода за счет России, то есть Китай никак не вкладывается;

продажа газа по внутрироссийским ценам. И это самое неприятное для России, поскольку внутрироссийские цены они субсидируют. Государство доплачивает разницу между реальными ценами и теми, по которым реализует газ для населения, чтобы сохранять лояльность населения. И из-за этой субсидии внутрироссийские цены ниже себестоимости.

"В экономике есть термин "монопсония" — когда покупатель практически один (а Китай считает, что он один покупатель газа в России) и потому говорит, на каких условиях и за какую сумму Россия должна ему поставлять газ. Россия предыдущие четыре попытки предпринимала и они были неудачны", — добавил Иван Ус.

"Сила Сибири". Фото: Википедия

Он подчеркнул, что на данный момент Россия решила, что ситуация в Ормузе и невозможность Китая получить все необходимые ресурсы из региона, побуждают Пекин открыться к предложению Москвы. Ус полагает, что РФ была уверена в согласии Китая отказаться от своих условий по внутрироссийским ценам и хотела хорошо заработать на нем.

"Но Китай не живет категориями месяца или двух лет. Он живет десятилетием и говорит: "Ничего не изменилось. И наши условия те же, что были и предыдущие четыре раза — газ по внутрироссийским ценам", — объясняет эксперт.

Иван Ус. Фото: Facebook

Ус напомнил, что в январе-феврале 2025 года появлялась информация, что глава Газпрома Миллер предлагал повысить стоимость газа для населения на 230%. Он счел, что внутрироссийские цены должны существенно возрасти и можно будет заработать на Китае больше. Однако правительство России не рискнуло поднять так резко цены, хотя, по мнению эксперта, рано или поздно они это сделают. Главный момент заключается в том, что Китай не хочет идти на эти условия.

"Конечно, какие-то 40 соглашений подписали, но самого существенного, ради которого Путин и летел в Пекин, — не заключил. Те, кто смотрел визит Путина в Пекин, обратили внимание на момент, когда автомобиль с Путиным проехал дальше метров 10-15. Это же не случайно было. Это было демонстративное унижение, что он сейчас будет бежать к Си на полусогнутых ногах и с полусогнутой спиной. Это как в присутствии Путина показали картину, где стоит большой Си и заметно меньший Путин. Ракурс имеет большое значение, особенно в Китае", — подметил собеседник.

Портрет Путина и Си Цзиньпина

Примечательно, что даже российский пропагандист Сергей Доренко при жизни заявлял, что большая ошибка считать Китай равным.

"Убитый российскими властями журналист Сергей Доренко говорил, что большая ошибка считать Китай равным. Китай считает, что с точки зрения экономики Россия — это как три, максимум четыре провинции Китая: "Мы — микробы рядом с Китаем". Поэтому Пекин устраивает, что Москва зависит от него. Если Россия попытается демонстрировать независимость, то все — Китай переносит границу, как это сделали на Даманском", — резюмирует эксперт, цитируя заявления Доренко.

