В Украине готовят уголовную ответственность для ТЦК и врачей ВЛК – за что хотят наказывать

В Украине вновь поднимается вопрос об ужесточении ответственности за неправомерные действия ТЦК и ответственности военно-медицинской комиссии за заведомо ложные заключения о годности к военной службе. Соответствующие законопроекты в настоящее время рассматриваются комитетами ВР.

Как рассказал в комментарии "Телеграф" председатель подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности нардеп Сергей Алексеев, у ТЦК есть только контрольная функция. Задача – вручение повесток, а вот задерживать имеет право только полиция.

Однако по законопроекту об усилении ответственности ТЦК — сейчас он отложен, ведь есть и другой: "Отложили не для того, чтобы затянуть процесс, а для того, чтобы там предмет регулирования один и тот же, чтобы объединить все эти два закона и сделать его более мощным".

Законопроекты касаются ответственности за нарушение должностными лицами ТЦК законодательства о мобилизации. В частности, речь идет и об административной, и об уголовной ответственности.

Что касается законопроекта о ВЛК, то он направлен на то, чтобы убрать формальный подход при прохождении медицинской комиссии. "Чтобы убрать этот формализм, когда человека затягивают прямо на ВЛК, через 5 минут он проходит ВЛК. [ ] Не исследуют реальное состояние человека, не исследуют все его болезни. Есть такой законопроект, что устанавливается уголовная ответственность за заведомо ложный вывод ВЛК", — объясняет Алексеев и даже результаты анализов фактически проходят на других людей, а пациенты впоследствии заявляют, что указанные результаты им не принадлежат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Верховной Раде уверены — на полицию переводить процесс мобилизации не будут. Одним из элементов наказания за нарушение правил учета есть штрафы и арест счетов. За первые четыре месяца 2026 арестовано уже более 6000 счетов.