Усик - Верховен: календарь и расписание шоу бокса

В четверг, 21 мая, в Гизе (Египет) стартуют официальные события грандиозного вечера бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). Первым мероприятием станет пресс-конференция.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь и расписание шоу бокса Усик — Верховен. С 21 по 23 мая участники вечера бокса станут участниками нескольких традиционных мероприятий.

Календарь и расписание шоу бокса Усик — Верховен

Четверг, 21 мая

21:00 — Официальная пресс-конференция — онлайн видеотрансляция.

Пятница, 22 мая

20:00 — Церемония взвешивания.

Суббота, 23 мая

18:00 — Начало вечера бокса, бои раннего андеркарда.

21:00 — Начало боев основного карда.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.

Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.