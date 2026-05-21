Блокнот как у Буданова можно купить в популярном магазине: сколько стоит

Блокнот, похожий на тот, что заметили у главы Офиса президента Кирилла Буданова, появился в продаже в "Авроре". По цене он доступен каждому украинцу.

Красный блокнот как у Буданова с надписью "Список п…..асів-2026" теперь можно приобрести в торговой сети "Аврора" за 99 грн.

Отметим, что в "Авроре", в отличие от надписи на записной книжке бывшего главы ГУР, несколько букв заменили точками.

Ранее подобную вещь в различных вариациях можно было купить на большом количестве сайтов – от фабричного производства до ручной работы. Цены на товар колебались в диапазоне от 110 до 680 грн.

Напомним, записную книжку с юмористической надписью в кабинете главы ОП обнаружили журналисты "Бабеля". После этого украинцы начали ломать голову, чьи фамилии экс-глава ГУР мог туда записать. В общем красный блокнот Буданова тогда стал темой дня в Украине.

Источник в окружении главы ОП рассказал "Телеграфу", что в этом блокноте нет списка нехороших людей, это просто метафора. Подобные сувениры есть в широкой продаже.

"Его ему подарили, и вряд ли Кирилл Алексеевич такой тайный список держал бы на рабочем столе", — сказал источник.

Как рассказывал "Телеграф" раньше, еще во времена работы в ГУР, на столе у Буданова замечали книгу Рене Генона "Кризис современного мира", а в кабинете в целом часто фигурируют карты России. В частности, во время интервью там замечали карту Москвы. Позже ему даже дарили торт в виде той же карты.