Киев, Винница и другие города: где ожидать +30 градусов жары и возможных отключений света

Какие области и когда в одно время ощутят жару и окажутся под дождями с грозами

В ближайшие дни в Украине часть регионов одновременно накроет летняя жара, дожди и грозы. Из-за повышения температуры также ожидается рост нагрузки на энергосистему, ведь люди будут активнее пользоваться кондиционерами.

Когда именно на этой неделе прогнозируют самые высокие температуры и возможны ли отключения электроэнергии, выяснил "Телеграф". Данные о прогнозе погоды взяли в "Укргидрометцентре".

Где ждать жары, а где ливень в начале третьей декады мая

22 мая в Украине ожидается по-настоящему контрастная погода: почти все области накроют грозовые дожди, а на востоке и в центре страны установится летняя жара. По данным синоптиков, дневная температура в отдельных городах поднимется до +30 градусов.

До +28…+30 °C прогнозируют в Запорожье, Днепре, Луганске, Донецке, Харькове, Полтаве, Чернигове, Киеве, а еще в Виннице и местами Николаевской области.

В то же время, на юге страны температура будет колебаться в пределах +24…+27 °C. На западе Украины будет заметно прохладнее: только +20…+23 °C.

Украину накроет одновременно жара и грозовые дожди. Фото: "Укргидрометцентр"

23 мая температура в большинстве регионов несколько снизится, однако летнее тепло останется в восточных и юго-восточных областях.

Самые высокие температуры ожидаются в Одессе, Херсоне, Николаеве, Запорожье, Днепре, Кропивницком, Луганске, Донецке, Харькове и Полтаве — до +27…+28 °C.

Осадки наиболее вероятны в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

В других регионах ожидается до +25 градусов днем.

Какой будет погода 23 мая в Украине. Фото: "Укргидрометцентр"

Большинство областей 24 мая будет ожидать сухую и теплую погоду, а грозовые дожди сместятся преимущественно на юго-восток страны.

Жара до +30 уже отступит, однако на востоке все еще возможно до +26…27 градусов. Такая температура будет фиксироваться в Харькове и Донецке.

Дожди и грозы возможны в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях и в Крыму.

На западе и севере страны установится наиболее приятная весенняя погода: сухо, облачно с прояснениями и +22…+25 °C. Хотя в Ужгороде может быть 27 градусов.

В целом синоптики отмечают, что пик жары придется именно на 22 мая, когда в восточных областях температура будет местами достигать +30 °C. В дальнейшем жара ослабнет, но теплая летняя погода в Украине сохранится.

Жара немного спадет 24 мая. Фото: "Укргидрометцентр"

Будут ли отключать свет в Украине из-за жары

От чего будут зависеть отключение электроэнергии летом и можно ли их избежать, "Телеграфу" рассказал глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра.

По его словам, ситуация, прежде всего, определяется температурой воздуха и количеством энергоблоков АЭС на плановых ремонтах. Летом базовое потребление электроэнергии в Украине составляет 11-13 ГВт, но в жару может расти до 14-16 ГВт. При умеренной температуре 22–24 °C нагрузка стабильная, ведь кондиционеры почти не используются.

При жаре 25-30 °C и выше резко возрастает использование охлаждения в быту, бизнесе и промышленности, что добавляет сотни мегаватт нагрузки на каждый градус повышения температуры. Дополнительно влияют плановые ремонты энергоблоков АЭС, которые приходятся именно на летний период.

Эксперт отмечает, что точно спрогнозировать отключение на лето 2026 сложно, однако полностью исключать их в определенные периоды нельзя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине резко похолодает.